METEO: LUGLIO 2020 sempre più vicino e con esso anche la voglia di vacanze al MARE, quale la tendenza per l’ITALIA?

Meteo Estate 2020: si avvicinano le tanto attese vacanze

Ultimi giorni di giugno con condizioni meteo in prevalenza stabili in Italia e clima caldo. Dopo il treno di perturbazioni atlantiche giunto sul Mediterraneo e con esso molte piogge o temporali sul nostro Paese le condizioni meteo si sono stabilizzate e il clima si è fatto estivo. Solo sulle regioni più settentrionali abbiamo ancora piogge o temporali convettivi in rapida formazione sulle Alpi e in progressiva estensione sulle pianure adiacenti. Situazione meteo ben differente e piuttosto stabile invece sulle regioni centro-meridionali e sulle isole con gran sole e clima già estivo.

Meteo Italia, tendenza per il mese di Luglio

Il mese di Giugno finora più piovoso e fresco rispetto la media potrebbe concludersi con clima estivo e precipitazioni circoscritte alle regioni più settentrionali. Anche luglio sembra possa iniziare con clima tipicamente estivo sul Mediterraneo grazie ad un promontorio anticiclonico di origine africana in espansione verso la nostra Penisola. Non esclusa una moderata ondata di caldo tra fine giugno e inizio luglio sulle regioni centro-meridionali e picchi di temperatura fino a 35°c. Più fresco ancora una volta sulle regioni settentrionali. Attenzione poi ad un affondo perturbato più organizzato nel lungo termine.

Tendenza meteo prime battute di Luglio

Clima man mano più caldo in Italia con valori di temperatura fino a 33°c nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Durante l’inizio del mese di Luglio avremo temperature prossime i 35°c sulle regioni centro-meridionali e condizioni meteo ideali per le prime vacanze al mare. Tuttavia il mese di Luglio potrebbe riservare ancora delle sorprese in gran parte dell’Italia e non solo sulle regioni alpine con piogge o temporali in arrivo. Stando infatti alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, durante la seconda settimana di Luglio non si esclude l’affondo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo.