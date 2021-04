METEO – Lunga pausa per la PRIMAVERA con tempo instabile nel MEDIO termine. Intanto arrivano le PIOGGE

Torna l’instabilità sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo italiano. Dopo il breve miglioramento della giornata di ieri tornano condizioni meteo instabili sulla penisola italiana. Un vasto campo di alta pressione al suolo, centrato sulle Isole Britanniche, si estende verso sud fino all’Italia e il Mediterraneo centro-occidentale. Un minimo al suolo è presente sull’Africa nord-occidentale e nel corso delle ore muove verso est. In quota invece troviamo una goccia fredda che dall’Europa centro-settentrionale ha raggiunto il nord Italia. Inizia quindi una nuova fase instabile sul nostro Paese che proseguirà per alcuni giorni. Di seguito le previsioni meteo per la giornata odierna e poi l’evoluzione per il weekend e per la prossima settimana.

Meteo Italia, previsioni per oggi

Al mattino avremo cieli nuvolosi e piogge sparse soprattutto al nord, più intense al nord ovest . Neve sull’arco alpino centro-occidentale fino a quote collinari. Nel pomeriggio non avremo particolari variazioni delle condizioni meteo, con qualche pioggia in più sulle zone interne delle regioni centrali e neve fino ai 1300 metri di altitudine. In serata migliora leggermente sulla penisola italiana con la cessazione dei fenomeni, mentre arrivano piogge intense sulla Sicilia. Andiamo ora a vedere l’evoluzione per il weekend.

Piogge e temporali nel weekend

Nel corso del weekend, il minimo al suolo sul continente africano nord-occidentale continuerà il suo moto verso est, transitando a sud della Sicilia e poi salendo verso la Grecia e la penisola balcanica. Nel frattempo la gocci fredda in quota raggiunge il Mediterraneo centro-occidentale, passando per la Francia, poi tende a muoversi lentamente verso est. Weekend quindi all’insegna del maltempo. Nella giornata di venerdì tempo più stabile al centro-nord, ma con piogge tra Piemonte e Liguria. Peggiore invece al sud, con piogge diffuse ed acquazzoni su Sardegna e Sicilia. Sabato ancora maltempo al sud e sulle Isole Maggiori. Piogge isolate al centro. Nuovo peggioramento nella giornata di domenica con piogge sparse ovunque. Più colpite dal maltempo le regioni centrali, dove non si escludono rovesci e temporali.