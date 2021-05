METEO MAGGIO- Bel tempo e TEMPERATURE in aumento tra WEEKEND ed inizio prossima settimana. Possibile peggioramento in seguito.

Flussi umidi sud-occidentali sull’Italia centro-meridionale

Salve e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Dopo il passaggio della saccatura nel weekend che ha portato maltempo intenso sulle regioni del nord e piogge sparse sul resto d’Italia, le condizioni meteo sono leggermente migliorate. Sulle regioni centro-settentrionali troveremo cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle regioni meridionali un flusso umido proveniente dai quadranti sud-occidentali sta portando ad avere cieli nuvolosi ed anche delle piogge sulla Sicilia. Anche nei prossimi giorni le regioni centro meridionali saranno interessate da flussi umidi provenienti da sud-ovest, portando piogge soprattutto sui versanti tirrenici. Il nord Italia invece sarà raggiunto da un fronte perturbato legato alla depressione presente sull’Europa centro-settentrionale, il quale impatterà sull’arco alpino.

Promontorio in risalita sul Mediterraneo nel weekend

Nella seconda parte della settimana, la depressione che si trova attualmente sull’Oceano Atlantico muoverà verso nord-est, permettendo la risalita di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Nel corso del weekend troveremo quindi condizioni meteo stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi, e tempo asciutto. Temperature in aumento grazie all’avvezione di aria calda dai quadranti meridionali, che interesserà soprattutto la Sardegna. Il weekend si appresta quindi ad essere un vero weekend primaverile, con temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata. La primavera dunque tornerebbe a pieno regime sull’Italia, dopo una prima parte decisamente piovosa ed a tratti anche fredda. Vediamo di seguito quanto potrebbe accadere all’inizio della prossima settimana.

Tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana

Osservando gli ultimissimi aggiornamenti del modello matematico GFS, all’inizio della prossima settimana il promontorio anticiclonico si sposta verso l’Europa Balcanica e interessando ancora il territorio italiano con la sua parte occidentale. Allo stesso tempo una saccatura atlantica è in estensione verso sud, fino alla Penisola Iberica e nel corso delle ore si va ad approfondire su quest’ultima. Sull’Italia avremo quindi ancora condizioni di bel tempo, con cieli sereni e condizioni meteo asciutte. Temperature in ulteriore aumento, con addirittura 20°C sulla Sardegna meridionale ad una pressione di 850hPa (circa 1500 metri). Andiamo a vedere la possibile evoluzione per i giorni a venire.

