METEO – MAGGIO partenza SPRINT con ANTICICLONE e clima mite? Ecco la tendenza

Tempo in miglioramento dopo il maltempo convettivo del pomeriggio

Dopo un pomeriggio tormentato dalla presenza di temporali di natura prevalentemente convettiva sulle zone interne del centro-sud, con occasionali fenomeni di grandine, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola volgeranno verso un sostanzialmente miglioramento nelle prossime ore e, nella seconda parte di serata, si evidenzierà tempo pressoché asciutto sulla totalità del territorio nazionale. Tuttavia il miglioramento predetto sarà temporaneo in attesa di una nuova perturbazione.

Maltempo ad oltranza anche nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni il Mediterraneo sarà “vittima” dell’ennesimo affondo perturbato di natura nordatlantica che inizierà a portare i primi effetti sull’Italia a partire dalla giornata di domani mercoledì 21 aprile, con piogge in Sardegna. Successivamente ed entro giovedì 22, il maltempo si estenderà su buona parte delle regioni centro-meridionali, con i fenomeni che localmente potrebbero assumere anche carattere intenso e di nubifragio in particolare sul medio Tirreno. L’instabilità traghetterà la nostra Penisola fino al weekend.

Parvenza di Anticiclone solo nel weekend, poi nuovo maltempo a fine mese

Fino a questo momento dunque l’Anticiclone, che dovrebbe essere tra i principali protagonisti barici arrivati ormai al mese di aprile, è stato però piuttosto pigro e rintanato nella propria sede. Stando ai principali centri di calcolo un cenno di risalita si vede solamente nel prossimo weekend, con temperature che subiranno peraltro un aumento su valori in media o lievemente al di sopra, specie al centro-sud. Tuttavia il finale di mese riserva ancora condizioni di maltempo per l’Italia. In questo quadro, quale è la tendenza per gli inizi di maggio?

