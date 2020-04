METEO: maggio tra anticiclone africano e FREDDO da est, importanti differenze tra i modelli

Espansione dell’anticiclone africano, ma maggio potrebbe riservare altre sorprese

Un nuovo cavetto atlantico sta per transitare sulle regioni del Nord Italia portando ancora una volta condizioni meteo instabili o perturbate con temporali localmente intensi. Poi sarà la volta del 1 maggio e del weekend che potrebbero vedere sicuramente più sole ma con acquazzoni e temporali ancora dietro l’angolo. Confermata a seguire l’espansione dell’anticiclone africano, inizialmente sul Mediterraneo occidentale, mentre resta ancora in dubbio il suo spostamento verso la nostra Penisola. Condizioni meteo in miglioramento e clima più caldo in Italia ma alcuni modelli, come l’europeo ECMWF, avanzano per la metà della prossima settimana l’ipotesi di aria fredda in arrivo dai quadranti orientali con un generale aumento anche dell’instabilità. Tracciamo allora una tendenza per la prima settimana di maggio confrontando i diversi modelli.

Meteo 1 maggio: Festa dei Lavoratori con locali temporali, ecco dove

Giornata di domani, Venerdì 1 maggio, che vedrà condizioni meteo in miglioramento in Italia ma non mancherà comunque qualche pioggia o temporale. L’anticiclone sta infatti rimontando sulla Penisola Iberica lasciando la nostra Penisola ancora in balia delle correnti più fresche dai quadranti nord-occidentali. Nuvolosità irregolare al mattino con tempo in prevalenza asciutto, salvo locali piogge su Alpi occidentali, Friuli e tra Campania e Calabria. Al pomeriggio condizioni meteo instabili al Nord con acquazzoni e locali temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale, in movimento poi verso la Pianura Padana. Nuvolosità irregolare al Centro-Sud con tempo più asciutto, salvo isolati fenomeni sulle zone interne del Centro. In serata e nottata ancora piogge sparse al Nord e nelle zone interne del Centro, ma con fenomeni in esaurimento.

Primo giorno della fase 2 con caldo in aumento, grandi divergenze a seguire

Prossima settimana inizia per l’Italia la fase 2 della lotta al coronavirus. Modelli concordi fino a Martedì 5 maggio sulla rimonta di un promontorio africano tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo più stabili in Italia e clima più caldo con punte intorno a +25/26 gradi. Da metà settimana le differenze tra il modello GFS e ECMWF si fanno però importanti. Per il primo l’anticiclone africano dovrebbe gradualmente spostarsi verso il Mediterraneo centrale portando quindi per tutta la settimana tempo stabile e un ulteriore aumento delle temperature. Il modello europeo mostra invece i massimi dell’anticiclone andare verso Isole Britanniche e Mare del Nord. In questo caso l’Italia potrebbe rimanere scoperta ed essere sfiorata da un nucleo di aria fredda diretto verso i Balcani. Si avrebbe così non solo un abbassamento delle temperature ma anche forti temporali specie al Centro-Sud.