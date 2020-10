METEO – MALTEMPO a Lecco e Provincia, esonda il Caldone: ALLAGAMENTI e FRANE, diverse strade chiuse

Il violento maltempo ha colpito duramente il Piemonte, mentre al sud è estate piena

In Italia si è venuta nelle ultime ore a creare una situazione alquanto paradossale: mentre infatti il sud si trova a constatare il ritorno dell’estate, con temperature che raggiungono e superano anche i +38°C nel palermitano, al nord si ha a che fare con un’ondata di violento maltempo. Da un estremo all’altro, eppure il responsabile è solo uno: il vento di scirocco. Piogge da record si sono abbattute nel corso della giornata di ieri sul Piemonte, in particolare sulle zone alpine e subalpine dove localmente si superano anche i 600 millimetri e dove purtroppo si registrano ingenti criticità.

Parziale miglioramento al nord

Attualmente piogge e acquazzoni intensi stanno interessando ancora una volta le zone alpine e subalpine questa volta delle regioni nordorientali, con accumuli che localmente potrebbero raggiungere valori elevati, ma in miglioramento comunque nel corso di questo pomeriggio. Il miglioramento sarà però solamente temporaneo in alcuni casi poiché nel corso della serata odierna qualche pioggia potrebbe tornare ad interessare l’alto Piemonte e le Alpi di confine, soprattutto però nelle aree di territorio francese, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Le piogge e le forti raffiche di vento hanno provocato danni anche in Lombardia, precisamente a Lecco e Provincia

Le piogge e le forti raffiche di vento però, oltre a colpire il Piemonte dove si registrano momentaneamente 16 dispersi, hanno colpito anche la Lombardia. Le maggiori criticità qui si registrano nella città di Lecco e la sua Provincia: stando a ciò che si apprende dal sito “ilgiorno.it” le violenti raffiche di vento avrebbero danneggiato una parte del tetto di una scuola elementare. In aggiunta a ciò le piogge intense hanno provocato l’esondazione del torrente Caldone, con conseguenti allagamenti che hanno interessato buona parte della Provincia lecchese.