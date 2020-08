METEO – MALTEMPO a MARINA DI MASSA, TOSCANA, un NUBIFRAGIO si abbatte su un CAMPEGGIO provocando due vittime

Meteo estremo in Italia: trombe d’aria, esondazioni e forte vento

Meteo Marina di Massa – La “tempesta” di fine estate annunciata da giorni non si è fatta attendere e sta interessando da venerdì molte regioni italiane, provocando seri danni e purtroppo anche delle vittime. In particolare già nel corso della serata di venerdì un violento nubifragio ha colpito la città di Milano, con le raffiche di vento che hanno toccato i 70 Km/h provocando seri danni al tetto di una RSA. Ieri mattina, invece, lo sviluppo di un sistema temporalesco autorigenerante ha dato vita ad una tromba d’aria sul litorale ligure, mentre le piogge intense hanno determinato la fuoriuscita di alcuni torrenti. Nel seguente articolo vi parleremo di quanto accaduto la scorsa notte in Toscana, dove il maltempo ha purtroppo causato anche una vittima.

Maltempo a Marina di Massa, albero cade su una tenda provocando due vittime

Meteo Marina di Massa – Il maltempo risulta in alcuni casi estremo, specie al nord dove sono state segnalate diverse trombe d’aria, torrenti esondati e purtroppo anche delle vittime. Nel corso della scorsa notte il flusso instabile è gradualmente sceso verso le regioni centrali italiane, determinando un’accentuazione dei fenomeni ma soprattutto l’attivazione di forti correnti sciroccali. La Toscana è una delle regioni rimaste particolarmente colpite dal forte vento durante la scorsa notte, quando raffiche superiori ai 50 Km/h hanno provocato al caduta di numerosi alberi nella località di Marina di Marra. Purtroppo ne hanno pagato le conseguenze due sorelline di 3 e 14 anni, rimaste vittime dopo che la tenda in cui alloggiavano, con la sua famiglia, in un campeggio del luogo è stata colpita da un albero caduto per le forti raffiche di vento.

Meteo Toscana: rischio ancora forte vento e temporali

Meteo Marina di Massa – Il passaggio della saccatura atlantica sarà piuttosto lento, rinnovando condizioni meteo a tratti perturbate sulla Toscana anche nelle prossime ore. Attualmente piogge e temporali stanno interessando gran parte della regione, seppur a carattere irregolare, con tendenza al momentaneo miglioramento nella serata. Domani rischio maltempo con piogge estese sui settori meridionali della regione, interessate dal transito del sistema frontale collegato con la saccatura, mentre acquazzoni e temporali irregolari potranno prendere forma sul resto della regione. Su Marina di Massa il tempo si manterrà instabile sia oggi che domani, con elevato rischio di piogge e temporali; soffierà ancora forte il vento di Scirocco, per poi ruotare da Libeccio nelle prossime ore.