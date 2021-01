METEO – MALTEMPO a oltranza con altra NEVE a BASSA QUOTA: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Prossime ore ancora grandine e neve a bassa quota al nordovest

Sembra non finire più la prolungata fase destinata al maltempo, con temperature comunque degne del periodo invernale su tutti i settori italiani e tempo da lupi: piogge e grandinate interessano soprattutto le pianure delle regioni centrali tirreniche, con le precipitazioni che raggiungono anche l’Appennino dove assumono carattere nevoso dai 1000/1100 metri. Situazione diversa al nordovest e precisamente tra alessandrino e cuneese dove la neve si spingerà fin sui 200/300 metri.

Domani giornata molto simile a quella odierna

Dal punto di vista prettamente meteorologico la giornata di domani domenica 3 gennaio non sarà molto dissimile da quella odierna, con un minimo depressionario che andrà a posizionarsi ancora una volta tra il Golfo del Leone e il Mar Ligure, provocando maltempo intermittente sui settori più occidentali e al nordovest, dove la neve continuerà a scendere ad intermittenza fin sui 300/400 metri con fenomeni mediamente deboli o moderati. Nuove grandinate potrebbero interessare il settore tirrenico. Maltempo sparso anche al sud, in particolare su Sicilia jonica e Campania, ma anche tra Basilicata e Puglia. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA TUA CITTA’, CONSULTA IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali, su Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Calabria, settori occidentali di Abruzzo e Molise, settori meridionali della Puglia e centro-orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati al Nord, su Lazio, Campania e Sicilia sud-orientale. Nevicate: sulle zone alpine al di sopra di 600-800 m, con apporti al suolo moderati; al di sopra di 1000-1200 m sull’Appennino centro-settentrionale e sulla Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra di 1200-1400 m sull’Appennino meridionale e sulla Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in calo sulle regioni meridionali, localmente sensibile, specie nei valori minimi. Venti: localmente forti sud-occidentali su Sardegna, Sicilia, sui settori ionici della Calabria e sulla Puglia meridionale, in attenuazione serale. Mari: molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati il Mare e Canale di Sardegna al largo, con moto ondoso in attenuazione serale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.