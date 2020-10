METEO – MALTEMPO a ripetizione sull’ITALIA, queste le regioni a rischio NUBIFRAGI

MALTEMPO a ripetizione sull’ITALIA

L’Autunno 2020 iniziato subito in grande stile nelle scorse settimane con precipitazioni intense e anche nevose in montagna procederà così il suo corso con altre precipitazioni in arrivo. Saranno ben due le ondate di maltempo previste per gran parte dell’Italia, una proprio in queste ore e l’ altra tra la giornata di Lunedì e quella di Martedì 27 Ottobre. Sarà proprio a ridosso della seconda ondata di maltempo che caleranno sensibilmente le temperature con la neve che arriverà a cadere sulle Alpi e fin sotto i 1300-1600 metri di quota.

Queste le regioni a rischio NUBIFRAGI

Piogge, temporali e locali nubifragi interesseranno ancora alcune regioni dell’Italia, il grosso del maltempo lo troviamo in queste ultime ore lungo le regioni tirreniche, fenomeni ancora tuttavia di moderata intensità. Per la giornata di domani avremo un parziale miglioramento del tempo prima di una nuova e più intensa ondata di maltempo in arrivo nella giornata di Lunedì sulle regioni settentrionali con possibili nubifragi tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Triveneto. A seguire nella giornata di Martedì maltempo anche al centro-sud.

Meteo autunno: piogge e nevicate in Italia

Precipitazioni anche intense attese durante i prossimi giorni, neve in arrivo sulle Alpi con un sensibile calo delle temperature ad iniziare dalle regioni più settentrionali del paese durante la giornata di Lunedì. Poi andremo incontro ad una fase meteo più stabile e mite definita in gergo “ottobrata” con il recupero da parte di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia.