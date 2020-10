METEO – MALTEMPO a tratti intenso in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile ha diramato l’ALLERTA, ecco le città colpite

Transito di un cavo atlantico determina maltempo

Il transito di un cavo atlantico sta determinando un peggioramento evidente delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e acquazzoni che fin dalle prime ore della nottata odierna hanno interessato le regioni settentrionali: in particolare i fenomeni hanno fatto ingresso sui settori più nordoccidentali, per poi estendersi dapprima sulla Lombardia e successivamente anche sulle regioni nordorientali. Nelle prossime ore il fronte instabile potrebbe investire anche parte del centro e in particolare la Toscana, dove i fenomeni localmente potranno assumere carattere intenso.

Domani passaggio perturbato sulle regioni centrali

Dopo residue condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali nelle prime ore della notte di domani sabato 24 ottobre, il fronte instabile si sposterà definitivamente verso sud, investendo le regioni centrali. Qui sono previsti acquazzoni e piogge talvolta anche intense, soprattutto lungo il versante tirrenico, ma fenomeni non mancheranno anche sul settore adriatico. Maltempo anche in Campania e in parte della Puglia, mentre in serata sarà atteso un nuovo graduale miglioramento in un contesto comunque instabile localmente al centro-sud. Temperature che stando ai principali centri di calcolo non subiranno particolari variazioni per domani.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali di Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio centro-settentrionale e su Umbria e Marche, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, generalmente più rilevanti sull'Umbria centro-settentrionale e sulle Marche centrali; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio e su Liguria di Levante, Piemonte sud-orientale, settori orientali e settentrionali della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Campania e versanti occidentali della Sardegna, in estensione nel pomeriggio-sera a Basilicata, Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nottetempo e fino al mattino nebbie diffuse sulle zone di pianura del Nord e localmente nelle zone pianeggianti e vallive interne del Centro. Temperature: massime in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest, in sensibile calo sulla Sardegna; minime in sensibile rialzo al Sud e localmente sulle regioni centrali adriatiche. Venti: localmente forti sud-occidentali sulla Sardegna, specie sui settori settentrionali dell'isola, e sulle coste toscane a nord dell'Elba; forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sicilia. Mari: molto mossi il Mar Ligure al largo e prospiciente le coste toscane, il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centrale, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.