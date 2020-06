METEO – MALTEMPO ad oltranza, forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Violenta ondata di maltempo ieri al centro-nord, diversi danni e disagi Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su alcuni settori delle regioni centro-settentrionali nella giornata di ieri grazie a sparsi, ma intensi sistemi temporaleschi. Il momento più instabile è arrivato sicuramente nel pomeriggio quando non solo è stata segnalata una tromba d’aria nel novarese, ma alcune zone del frusinate hanno fatto i conti con pesanti allagamenti e traffico in tilt dovuti ai violenti temporali che hanno scaturito accumuli in alcuni casi molto elevati e a tre cifre. A peggiorare ulteriormente la situazione si sono segnalati anche diversi fiumi in piena e che hanno rischiato l’esondazione in Ciociaria. Oggi maltempo sparso sul centro-nord, meglio al sud Nella giornata odierna le condizioni di maltempo hanno interessato e stanno tutt’ora interessando in maniera sparsa le regioni centro-settentrionali, ma in forma nettamente meno intensa, almeno fino ad ora, rispetto a quanto abbia fatto nel corso della giornata di ieri e su cui abbiamo fatto ampia premessa nel precedente paragrafo. Le condizioni meteo appaiono invece migliori sulle regioni meridionali, dove tuttavia non mancano comunque isolati temporali, che colpiscono soprattutto le zone interne della Puglia. Altrove i cieli appaiono poco o parzialmente nuvolosi, con temperature gradevoli. Domani nuovo impulso di maltempo Nella giornata di domani mercoledì 10 giugno un nuovo impulso di maltempo innescherà una ciclogenesi sul Mar Ligure, apportando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, in particolare al centro-nord. L’instabilità si presenterà in forma sparsa e localmente intensa a partire già dalle prime ore della notte sulle regioni nordorientali e in estensione sul resto delle regioni centro-settentrionali entro il pomeriggio. Non è escludibile al momento un parziale coinvolgimento della Campania nel corso della serata con fenomeni che appariranno comunque di debole o al più moderata intensità.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologico emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale, Umbria e settori orientali del Lazio; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti settori del Nord e della Sardegna, su Marche, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania settentrionale, zone montuose della Calabria e della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime localmente in sensibile calo su Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Venti: localmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia, Toscana, Lazio settentrionale e sottori appennini centro-meridionali, in attenuazione. Mari: molto mossi il Mare di Sardegna, localmente il Tirreno centro-settentrionale ed il Mar Ligure, in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.