METEO – MALTEMPO ad oltranza in ITALIA, piogge o temporali TUTTI I GIORNI durante la terza settimana di GIUGNO

Meteo Italia: Maltempo con temporali e grandine in arrivo

Non si placa la lunga fase di maltempo in gran parte dell’Italia, risparmiate solo le regioni più meridionali dove troviamo sole prevalente. Previste piogge, temporali e grandine come nei giorni scorsi anche nei prossimi giorni della terza settimana di Giugno specie sulle regioni centro-settentrionali. Anche per oggi, temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore su molte regioni del Paese, specie sui settori interni centrali e sul nord-est. Europa tempestata di circolazioni depressionarie mentre gli anticicloni restano ai margini dello scacchiere generale.

Meteo: maltempo per la terza settimana di Giugno

La giornata di oggi sarà perturbata sull’Italia con piogge e temporali. Le immagini satellitari che ci giungono in questi ultimi minuti indicano cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Roma mentre le nubi investono principalmente le regioni più settentrionali, da Umbria e Marche a salire. Attenzione nelle prossime ore alla grandine durante i fenomeni convettivi più intensi al nord-est e sulle regioni interne centrali. Tempo instabile anche nella giornata di domani sia al Nord Italia, sia sui settori interni centro-meridionali. Estate in grande difficoltà con piogge e temporali in rapida successione anche nei prossimi giorni.

Estate 2020 ancora molto lontana

Talmente vasta l’ area di basse pressioni a tal punto che si estende dal Regno Unito, Francia e penisola Iberica, fino al mar Nero e paesi Baltici attraverso quindi l’Italia e i Balcani. Anche in Italia si avvertono pertanto gli effetti di questa depressione con maltempo ad oltranza, specialmente sulle regioni interne peninsulari e su quelle settentrionali. L’Estate non riesce a decollare, mentre la Primavera con i suoi temporali e grandine ne approfitta della mancanza di una figura anticiclonica sufficientemente stabile, non esclusi sia oggi che nei prossimi giorni.