METEO – Maltempo al NORD ITALIA: violento NUBIFRAGIO nello spezzino, esonda il fiume Vara in Liguria, i dettagli

Pesante maltempo colpisce il nord Italia

Ne parlavamo da giorni del violento peggioramento che si sarebbe apprestato a colpire l’Italia e puntualmente è arrivato nelle scorse ore. L’Italia sarà alle prese con una possente perturbazione anche nel corso del primo weekend del mese di Ottobre, situazione che resterà probabilmente instabile fin verso il 6-7 del mese prima di una possibile pausa. Nelle prossime ore sarà il nord ad essere interessato da piogge intense e in questo fine settimana le piogge transiteranno anche sulle regioni centrali tra la giornata di Sabato 03 Ottobre e Domenica 04. L’aria decisamente più fresca di matrice atlantica entrerà in contrasto con le correnti umide dai quadranti meridionali, dando vita a intensi fenomeni temporaleschi sul Medio Tirreno proprio nella giornata di domani. Migliore la situazione lungo le coste adriatiche con alternanza tra schiarite e annuvolamenti e temperature in temporaneo rialzo.

Situazione già difficile in Liguria

L’allerta della Protezione Civile parlava chiaro e riguardava gran parte delle regioni settentrionali, soprattutto Liguria, Piemonte, Val d’Aosta ed alto Veneto. Nella Liguria la situazione risulta già critica in alcune zone dove si sono superati i 250 mm di pioggia. Situazione critica in alcune zone della provincia di Imperia, genovesato ma anche a La Spezia, dove numerosi sono gli allagamenti e gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nel corso delle prossime ore avremo un ulteriore accentuazione dei fenomeni e un maggior coinvolgimento anche di altre regioni come la Toscana, parte del Lazio ed Emilia, con precipitazioni anche intense. Torniamo in Liguria e soffermiamoci su quanto sta accadendo soprattutto nel settore di levante.

Maltempo Liguria: case isolate ed esondazioni

Pesante l’ondata di maltempo sulla Liguria dove si contano già tanti danni e molte criticità. La situazione più delicata nello spezzino, dove tra Maissana e Tavarone piogge torrenziali hanno causato danni e trasformato strade in fiumi di acqua e fango. Come riportato da lanazione.it, alcune case sono tuttora isolate e la potenza dell’acqua ha portato via alcune automobili e persino un camion. Tanti gli allagamenti in provincia, sulla provinciale tra Maissana e Tavarone una frana è caduta a pochi metri da un mezzo in transito. A preoccupare sono anche alcuni fiumi, massima attenzione soprattutto al Vara che ha superato il livello di guardia ed è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure. Il tutto è accompagnato anche da forti venti che hanno superato i 70 km/h e purtroppo la situazione si manterrà perturbata anche per le prossime ore in tutta la regione.