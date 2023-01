Meteo – Maltempo al sud Italia ed ancora nevicate in Appennino. Ecco la situazione

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di una goccia fredda che sta apportando condizioni di maltempo in queste ore al sud Italia. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni a carattere diffuso al meridione, con nevicate in arrivo dai 700-1200 metri su Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate per quest’oggi.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 26 Gennaio: Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nebbie e foschie in Pianura Padana. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo in Abruzzo. Neve in calo fin verso i 500-700 metri di quota. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, con neve in Appennino. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Basilicata; neve nella notte fin verso le quote di bassa montagna.

Maltempo al sud Italia fin verso il weekend

Meteo weekend – I principali modelli matematici ipotizzano l’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre in sede Atlantica; correnti fredde raggiungeranno ancora il Mediterraneo rinvigorendo la struttura depressionaria presente e dando luogo a nuovi peggioramento meteo. In particolare tra Venerdì e Sabato, un minimo di bassa pressione potrebbe interessare soprattutto il Sud Italia con neve abbondante sui versanti orientali dell’Appennino anche a quote collinari; incertezza a seguire.

Ipotesi vacillante per il passaggio di una saccatura prossima settimana

Per la prossima settimana l’Italia sarà contesa tra un vasto campo d’alta pressione (livellato fino a 1030 hPa in sede Atlantica) ed il passaggio di una saccatura di matrice Artica, che per il momento i modelli vedono interessare in maniera più consistente i paesi dell’Europa orientale. Essendo ancora elevata la distanza temporale e marcato il margine di incertezza, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

