MALTEMPO: è allerta per i temporali e nubifragi al Nord Ovest, neve quasi in pianura

Peggiora nuovamente il tempo sull’Italia, perturbazione in arrivo

Non c’è tregua per l’Italia in questo mese di novembre che sta mettendo in mostra il suo lato più dinamico: una serie di perturbazioni hanno già raggiunto la nostra Penisola e nelle prossime ore e nei prossimi giorni non mancheranno ancora fasi di maltempo anche intenso. Archiviato infatti il transito di un fronte foriero di acquazzoni, temporali intensi e neve per le montagne, quest’oggi, giovedì 14 novembre, l’Italia dovrà fare i conti con un nuovo marcato peggioramento meteo. In questo momento, la presenza di un piccolo minimo sul basso Tirreno porterà ancora qualche pioggia specie sulle regioni centro meridionali, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, ma sarà dalle prossime ore che il maltempo tornerà ad essere protagonista, accompagnato anche dall’aria più fredda.

Maltempo intenso ad iniziare dal Nord Ovest con nubifragi e neve

Non si placa il maltempo sull’Italia, con una nuova perturbazione che ha messo nel mirino la nostra Penisola: in particolare, nelle prossime ore risentiremo degli effetti di una vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa occidentale, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, la quale porterà i primi fenomeni ad iniziare dal Nord Ovest. Questo pomeriggio assisteremo, stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo, ad un peggioramento del tempo specie su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, dove sono attese piogge e acquazzoni così come i primi fiocchi di neve a quote collinari. Il maltempo vero e proprio farà la sua comparsa soprattutto il serata, come mostrato dal nostro modello GFS, ad iniziare sempre dal Nord Ovest ma coinvolgendo anche la Lombardia, l’alta Toscana e la Sardegna, con temporali e locali nubifragi così come neve fino a bassissima quota.

E’ allerta meteo, accumuli superiori a 200 mm in sole 12 ore

Il maltempo torna ad essere protagonista sull’Italia nelle prossime ore, con una nuova perturbazione che porterà acquazzoni, temporali, locali nubifragi e neve. In particolare, secondo quanto mostrato dai principali modelli meteo, le regioni più colpite saranno Liguria, Piemonte, alta Toscana, Lombardia, Trentino e Veneto, soprattutto nei settori a ridosso di Alpi e Appennini. In sole 12 ore, tra la serata e la nottata odierne, sono attesi accumuli anche superiori a 200 mm, con i primi nubifragi ad iniziare da Piemonte e Liguria. Nella notte il maltempo si sposterà verso Est, con temporali intensi specie sui settori Prealpini. Non va dimenticata la neve, che sul Piemonte potrà scendere fino a bassissima quota, complici le precipitazioni e le temperature in quota prossime allo zero o localmente negative.