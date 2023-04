Meteo – Maltempo anche intenso in Lombardia, temporaneo miglioramento sabato poi tornano le piogge

Maltempo in arrivo nei prossimi giorni

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Goccia fredda in moto retrogrado in transito sull’Europa centrale porta maltempo anche intenso al Nord Italia nella giornata odierna ed in maniera minore anche nella giornata di domani. Torna anche le neve sulle Alpi fino a quote medie. Vediamo allora con maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 20 Aprile: al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con associate delle piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio instabilità in ulteriore aumento con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità sui settori settentrionali. Neve sulle Alpi fin verso i 1500-1700 metri. In serata ancora piogge e acquazzoni specie sulla Lombardia centro-settentrionale, con neve sui rilievi oltre i 1600-1800 metri. Possibili fenomeni molto intensi potranno interessare il Varesotto, localmente anche a carattere di nubifragio. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA. Temperature in forte diminuzione specie nei valori massimi, comprese su Milano tra 11°C e 14°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino avremo cieli molto nuvolosi con piogge sparse, più probabili e intense sui settori settentrionali della Lombardia con neve sui rilievi oltre i 1500-1700 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni sparsi specie sui settori alpini con neve oltre i 1800 metri, più asciutto sulla Lombardia sud-orientale con ampie schiarite. In serata tempo asciutto su tutta la regione con cieli velati e maggiori addensamenti sui settori alpini. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Le temperature subiranno un lieve rialzo, comprese tra 13°C e 17°C su Milano.

Tendenza meteo per il medio termine

Tendenza meteo – Con un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo, nella giornata di sabato le condizioni meteo avranno un miglioramento anche sulla Lombardia, con tempo asciutto e velature anche compatte in transito. Anche le temperature tenderanno ad aumentare, con le massime su Milano che torneranno a superare i 20°C. Ma da domenica sono in arrivo nuove piogge a causa di una perturbazione che porterà maltempo in Italia nel ponte del 25 aprile. Rimanete aggiornati!

CONTINUA A LEGGERE





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano stabile ma nei prossimi giorni possibili piogge e acquazzoni. Qualche disturbo a ciclo diurno è atteso su Alpi e Prealpi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!