Meteo Italia: temporali, possibili nubifragi e neve sulle montagne saranno le protagoniste del maltempo dei prossimi giorni.

METEO: maltempo in arrivo in ITALIA con temporali e nubifragi ma anche neve sulle Alpi – 06 gennaio 2018 – Condizioni meteo in peggioramento sull’Italia ad iniziare dalla giornata di oggi, festa dell’Epifania, con l’allungamento di una circolazione depressionaria verso la Penisola Iberica che favorisce la risalita di correnti calde e umide verso l’Italia –>guarda qui. Clima dunque mite su tutto il Paese ma anche meteo instabile specie al Nord. Questi rovesci e acquazzoni man mano sempre più intensi sono attesi a partire dalla serata con poi il maltempo che porterà temporali e locali nubifragi domani, domenica 07 gennaio. Secondo le ultime uscite dei modelli, Piemonte e Valle d’Aosta saranno le regioni più colpite, con accumuli in 24 ore superiori anche a 100 millimetri –>clicca qui. Non solo piogge però, perché la neve cadrà abbondante sulle Alpi occidentali, dove sono attesi accumuli abbondanti in quota: il limite delle nevicate si assesterà attorno ai 1200-1300 metri, a causa delle temperature anche 5/6 gradi sopra media. Anche l’inizio della settimana sarà caratterizzato dal maltempo: stando a quanto fatto vedere dalle ultime uscite dei principali modelli meteo, sull’Italia rovesci e temporali intensi potrebbero essere all’ordine del giorno con anche la neve che tornerà a cadere a quote man mano più basse ma si tratta comunque di una tendenza ancora da confermare. […]

ANCORA NON SIETE ISCRITTI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE? CLICCATE QUI PER NON PERDERE NESSUN VIDEO!