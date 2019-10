METEO: maltempo e clima estivo in ITALIA, ecco dove pioverà e dove farà più caldo

Un’intensa perturbazione si allunga sull’Europa occidentale

Nonostante nei giorni scorsi si sia parlato di un deciso peggioramento meteo sull’Italia in vista del weekend, con maltempo intenso e anche neve sulle montagne, è già qualche run che i modelli vedono la nostra Penisola solamente lambita da questa perturbazione, la quale si allungerà invece sull’Europa occidentale. In particolare, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, un minimo di bassa pressione sul Mare del Nord piloterà una vasta saccatura depressionaria dalle Isole Britanniche fin sulla Penisola Iberica, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, con correnti sud occidentali che invece raggiungeranno l’Italia. Ciò non significa solamente che la nostra Penisola vedrà molto meno maltempo di quello che sarebbe stato con questo affondo più orientale, ovvero come mostrato nei giorni scorsi, ma anche che le condizioni meteo saranno più estive che autunnali già dal weekend.

Maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali nel weekend

Italia divisa in due dalle condizioni meteo nel prossimo weekend, come spiegato anche dal nostro meteorologo Francesco Cibelli, con questa perturbazione che, nonostante abbia come target principale la Penisola Iberica, porterà qualche acquazzone e temporale anche sul nostro paese. In particolare, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo, saranno le regioni settentrionali quelle più interessate da questo peggioramento meteo nei prossimi giorni. Già nelle prossime ore infatti, locali piogge e pioviggini si estenderanno dalla Liguria a Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, prima che già domani il Nord Ovest venga interessato da fenomeni localmente intensi. Non mancheranno precipitazioni anche sulle Alpi, sulle pianure venete e friulane così come sull’alta Toscana, prima che il maltempo vada man mano ad intensificarsi domenica. Saranno in particolare ancora una volta le regioni di Nord Ovest quelle più interessate da acquazzoni e temporali intensi secondo le ultime uscite dei principali modelli.

Clima quasi estivo al Centro Sud con temperature in aumento

La presenza di questa vasta circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica non porterà solamente acquazzoni e temporali soprattutto al Nord Ovest. Infatti questa innescherà la risalita di aria calda dai quadranti sud occidentali verso l’Italia, dove le temperature sono previste aumentare fino a portarsi ben sopra le medie del periodo, come potete vedere anche dal nostro modello GFS. In particolare saranno le regioni centro meridionali quelle dove le temperature saliranno di più: secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, non si esclude che in quota i valori possano portarsi localmente fino a sfiorare i +20°C. Si tratta di valori anche di 5°C sopra le medie, con dunque condizioni più estive che autunnali sull’Italia. Il caldo interesserà anche le regioni settentrionali, salvo il Nord Ovest, dove, complice il maltempo, questo aumento delle temperature non sarà sensibile.