METEO – MALTEMPO con forti PIOGGE colpisce il palermitano: ALLAGAMENTI e chiusura di alcuni tratti stradali

Forte maltempo colpisce il sud Italia

Il meteo è cambiato in maniera brusca sull'Italia e come da previsione fortissime piogge stanno colpendo diverse regioni. Una severa ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni la Sardegna. Particolarmente difficile la situazione potrebbe tornare ad essere in Calabria, specie nel crotonese già colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Purtroppo sempre in Sardegna sono stati tre i morti nella località Bitti e ancora adesso a distanza di giorni si continua a lavorare e a spalare fango. Nel frattempo è arrivata anche la neve al nord mentre temporali piuttosto forti hanno colpito il meridione e parte del medio Tirreno. La Campania e la Sicilia nelle ultime ore sono state colpite da temporali piuttosto intensi con alcune criticità, come accaduto ad esempio nel palermitano.

Maltempo in Sicilia, forti piogge nel palermitano e alcuni disagi

Una ondata di maltempo che sembra dovrà tenerci compagnia almeno sino all'Immacolata e questo grazie al transito in serie di diversi sistemi nord-atlantici che di tanto in tanto, a fasi alterne, porteranno anche la neve a quote molto basse sul nord-ovest. Altrove clima fresco ma non particolarmente freddo e tanta pioggia, una vera e propria manna dal cielo, possiamo dire tranquillamente un dicembre di altri tempi. Nel frattempo non sono mancati alcuni disagi nelle ultime ore, soprattutto in Sicilia, nel palermitano dove forti piogge hanno causato allagamenti e alcune chiusure. Come si legge su lasicilia.it, il maltempo ha colpito duramente il palermitano con alcuni disagi come le chiusure di alcuni tratti stradali, a causa degli allagamenti. In particolare, chiusa la strada statale 113 "Settentrionale Sicula", nel territorio comunale di Isola delle Femmine (Palermo). Disagi agli automobilisti anche in altre zone ma nessuna particolare criticità. Nel corso delle prossime ore altre piogge interesseranno la zona.

Nubifragio colpisce Pollica, nel salernitano

Come dicevamo, maltempo non solo in Sicilia ma anche in altre zone del meridione, specie in Campania, dove non sono mancati disagi e allagamenti. Un forte nubifragio, stando a quanto si legge su salernotoday.it, ha colpito il salernitano, soprattutto alcuni comuni come Pollica, a sud del capoluogo. Nel comune di Pollica, nel giro di poco tempo le strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e la grandine ha imbiancato anche il paesaggio. Uno strato di grandine ha causato molti problemi anche gli automobilisti, intervenuti anche Vigili del Fuoco. I disagi si aggiungono a quelli già registrati in Cilento nei giorni scorsi. Di seguito riportimamo un video di quanto accaduto ultimamente in Sardegna, dove la situazione resta ancora difficile.

