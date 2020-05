METEO – MALTEMPO con forti TEMPORALI localizzati, miglioramento atteso nelle prossime ore

Disturbi temporaleschi nelle zone interne del Paese da qualche giorno

Come da qualche giorno a questa parte, nonostante la presenza dell’Alta pressione sulla nostra Penisola, non mancano tuttavia episodi di maltempo siano pur essi estremamente localizzati in alcuni casi. Tali episodi nei passati giorni non hanno mancato di apportare persino qualche disagio e anche la formazione di un probabilissimo temporale supercella nel corso della serata di ieri sul basso Veneto. Questo è dovuto a causa dello scorrimento di aria più umida e instabile lungo i Paesi europei orientali, con intrusione di aria più fresca anche nel Mediterraneo che permette lo sviluppo convettivo dei temporali pomeridiani.

Maggio inizia sulla falsa riga di aprile

Il mese di maggio inizia sulla falsa riga del mese di aprile, quest’ultimo passato con la netta predominanza dell’Anticiclone africano all’interno del bacino del Mediterraneo, soprattutto nelle prime due decadi. Con l’avvento del nuovo mese, malgrado non manchi come scritto in precedenza e come approfondiremo in seguito qualche pioggia e temporale in Italia, non è avvenuto alcun reset barico con un cambio deciso di pattern, con l’Alta pressione che resta in agguato sulla nostra Penisola e che nei prossimi giorni comunque porterà temperature superiori alla media di diversi gradi in diverse zone del Paese.

Temporali sulla dorsale appenninica oggi

Dopo una prima parte di giornata all’insegna della visibile stabilità, nel corso del pomeriggio le condizioni meteo su alcune zone del Paese sono nuovamente peggiorate con la formazione e lo sviluppo di temporali termoconvettivi pomeridiani che stanno tutt’ora colpendo soprattutto la dorsale appenninica meridionale. I fenomeni risultano localmente anche piuttosto intensi, ma saranno molto rapidi e tali dunque da apportare un accumulo effimero al suolo. Sul resto del Paese a dominare è invece il bel tempo con cieli soleggiati e clima primaverile, come è evidente anche dal satellite meteorologico.