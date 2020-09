METEO – Maltempo con il ritorno dei TEMPORALI in Italia. La PROTEZIONE CIVILE emette nuova ALLERTA. Lista delle zone colpite

Maltempo, tornano i temporali al sud Italia

Nella serata di oggi abbiamo riportato un editoriale sulla situazione nell’Africa centrale dove piogge e temporali hanno causato inondazioni, frane e vittime. Torniamo ora nella nostra penisola dove la situazione è abbastanza stabile ad esclusione della Sicilia e della Calabria dove anche nella giornata odierna si sono abbattuti veri e propri nubifragi come ad esempio nella città di Catania. La situazione resterà instabile anche domani ed anzi la pressione diminuirà leggermente al meridione dove ci sarà spazio per qualche temporale nelle ore pomeridiane, soprattutto tra Basilicata, Calabria, Puglia ionica e Sicilia. Di seguito riportiamo la previsione della Protezione Civile e la successiva allerta meteo sempre per la giornata di domani, martedì 15 settembre 2020. Leggi anche: PIOGGE ALLUVIONALI CAUSANO VITTIME E DISPERSI IN NEPAL

Previsioni meteo della Protezione Civile per il 15 settembre 2020

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, zone interne della Puglia, Lazio orientale e meridionale, Umbria meridionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania meridionale ed orientale e sulle zone interne appenniniche del Lazio. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo, con valori massimi localmente elevati sulle zone interne del Centro. Venti: localmente forti settentrionali su Sicilia meridionale, coste ioniche della Calabria e sulla Liguria. Mari: localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale. Di seguito è riportata come detto l’allerta meteo della Protezione Civile, valida per domani.

Allerta meteo della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. Leggi anche: PIOGGE CAUSANO INONDAZIONI E CROLLI IN CONGO