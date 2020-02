METEO – MALTEMPO con MAREGGIATE FOLLI sull’ITALIA: onde altissime e fino a 6 metri di altezza! Ecco dove

Stop all’Anticiclone, fase più dinamica

Dopo che nella giornata di ieri molte località italiane piemontesi e sarde hanno registrato valori di temperature record per il mese di febbraio (con punte fino a +28°C) nella giornata di oggi le condizioni meteo tenderanno a cambiare in maniera repentina in favore del ritorno di una parvenza di inverno sulla nostra Penisola. Ciò arriva come una novità dal momento che fin ora l’inverno è risultato piuttosto deludente per gli appassionati di freddo e neve dopo un gennaio in cui a prevalere è stato sicuramente l’Anticiclone.

Giornate simil-invernali almeno fino a giovedì

Un’ondata di freddo di origine artico marittima si appresta dunque a raggiungere in queste ore la nostra Penisola, riportando un clima più similarmente invernale e degno del periodo che stiamo vivendo sull’Italia. La neve tornerà a scendere a quote anche molto basse sul settore adriatico, con il freddo che raggiungerà il suo culmine nella serata di domani mercoledì 5 febbraio, quando la quota neve si attesterà intorno anche ai 200/300 metri sul medio-basso versante adriatico, mentre sui 400 metri risulterà in Calabria. Condizioni invernali fino a giovedì 6, mentre da venerdì 7 febbraio le temperature saranno nuovamente in ripresa.

Forti mareggiate in arrivo sul versante tirrenico settentrionale della Sicilia

Non è però finita qui: oltre che a condizioni climatiche simil-invernali con la neve a bassa quota e il maltempo diffuso su gran parte del centro-sud, la perturbazione in esame porterà anche delle forti mareggiate sull’Italia, soprattutto nella giornata di domani mercoledì 5 febbraio. In particolare, le coste maggiormente a rischio sono quelle del versante tirrenico settentrionale della Sicilia, comprese quelle palermitane, dove le onde potrebbero raggiungere altezze folli fino a 6 metri.