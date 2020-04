METEO – MALTEMPO con piogge e temporali in ITALIA durante la prossima settimana, per MAGGIO subito un anticipo d’estate?

Meteo Italia: piogge o temporali nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Si avvertono gli effetti in Italia della mancanza di una figura anticiclonica stabile e dominante sul Mediterraneo. Già nella giornata odierna non mancheranno le piogge e i temporali sulle Alpi, Prealpi, Appennino e soprattutto sulla Sicilia e Sardegna. Anche per domani il tempo sarà instabile su Alpi e Prealpi con nubi irregolari e con piogge o temporali, maggiori aperture su coste e pianure specie della Romagna, locali piogge in serata anche su Liguria, Friuli e Piemonte. Poi, così come anticipato già nei giorni scorsi nella prossima settimana le condizioni meteo subiranno un netto peggioramento con maltempo su gran parte dell’Italia. Avremo anche un moderato calo delle temperature con clima tipicamente primaverile.

Manca una figura anticiclonica stabile e dominante sull’Italia

L’ultima parte di aprile potrebbe vedere quindi condizioni meteo piuttosto dinamiche con maltempo e clima fresco, andiamo con ordine e vediamo la tendenza nei dettagli. Durante le prossime 24 ore avremo qualche temporale al nord sulle Alpi e Prealpi, più stabile al centro Italia ma con nubi irregolari lungo le coste della Toscana e del Lazio, spiccata variabilità al sud con nubi irregolari sulle isole maggiori e con piogge o temporali specie al pomeriggio. Il tutto favorito dalla presenza di una saccatura depressionaria sulla Penisola Iberica. Nella giornata di Martedì la saccatura depressionaria si sposta verso l’Italia e le condizioni meteo saranno più instabili o perturbate specie al Centro-Nord.

Tendenza meteo più estiva a ridosso della Fase 2 di Maggio

Tempo che rimarrà instabile per buona parte della settimana a causa dell’insistenza di una circolazione depressionaria. Solo con l’inizio del mese di Maggio potrebbe tornare il bel tempo grazie ad una rimonta dell’Anticiclone africano. Infatti i principali modelli meteo confermano una tendenza meteo più estiva che primaverile a ridosso della Fase 2 del 4 di Maggio. Sembra possibile che un vero e proprio anticipo d’estate interessi l’Italia proprio a ridosso della Fase 2 del Covid-19 con sole e temperature in sensibile aumento, senza escludere la soglia edei 30°c in diverse regioni dell’Italia.