METEO: MALTEMPO con piogge o temporali in arrivo su alcune regioni d’ ITALIA, i dettagli

Meteo Italia: ultime ore di bel tempo

Durante la giornata odierna le condizioni meteo si manterranno stabili in tutta l’Italia, da segnalare solo qualche velatura in transito. Maltempo di ritorno da domani invece su diverse regioni del paese, specie su quelle settentrionali con piogge, temporali e locale grandine. Il tutto generato una perturbazione di matrice atlantica in affondo nelle prossime ore sulla penisola iberica e conseguente spostamento verso est durante il weekend, le condizioni meteo in alcune regioni dell’Italia tenderanno a peggiorare, mentre al sud l’ondata di caldo e di bel tempo procederà indisturbata.

Maltempo con temporali convettivi anche intensi

Una Primavera piuttosto variegata in Italia con settori sotto il maltempo, altri con condizioni meteo prossime all’Estate. L’anticiclone ora presente sul Mediterraneo e sull’Italia garantisce condizioni meteo all’insegna del bel tempo, tuttavia l’anticiclone non avrà una fissa dimora e al posto del sole e del clima quasi estivo potrebbe tornare il maltempo specie al nord con temporali localmente anche di forte intensità. Saranno principalmente le regioni settentrionali quelle maggiormente a rischio temporali e grandine e soprattutto nella giornata di Lunedì 11 Maggio.

Meteo: ESTATE all’arrembaggio durante la FASE 2 di Emergenza da Covid-19

Mentre al sud avremo quindi un vero e proprio anticipo d’Estate, al nord torneranno i temporali primaverili senza escludere anche della grandine, il tutto a causa dell’arrivo delle correnti perturbate di matrice atlantica al posto dell’Anticiclone africano. Previste temperature fino a 30°c entro il prossimo weekend al sud Italia, fino a 35°c durante la prossima settimana su Sicilia e Calabria. Italia spaccata in due pertanto tra nord a sud con il mese di Maggio e la Primavera che alterna fasi meteo perturbate con fasi meteo stabili e molto calde. Il tutto mentre gran parte dell’Europa vivrà una forte ondata di freddo tardivo a causa dello split del Vortice Polare Stratosferico in atto in questi giorni.