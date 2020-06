METEO – Maltempo con TEMPORALI e GRANDINATE pronte a colpire tutte queste zone italiane

Maltempo anche intenso nelle prossime ore

Tempo molto instabile in queste ore in Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Il resto della settimana e in modo particolare tra oggi e domani il tempo resterà dinamico. Rovesci e temporali interesseranno il nostro Paese almeno fino alla giornata di giovedì e anche nelle ultime ore non sono mancate situazione di criticità. Il meteo sull’Italia potrebbe restare instabile sino alla metà di giugno ma probabilmente anche oltre con numerose occasioni per piogge e temporali. Proprio nelle prossime ore saranno possibili forti temporali e locali grandinate in gran parte del centro-nord. In questo momento tre grosse linee temporalesche sono presenti sull’Italia e nel corso della serata andranno a interessare molte regioni con il suo carico di temporali e grandinate. Le prime due sono presenti al nord, l’altra invece al centro, tra l’Umbria e le Marche.

Rischio grandine nelle prossime ore

Come detto, il maltempo è in piena azione sull’Italia con piogge e temporali anche molto intensi. Il rischio grandinate si manterrà molto elevato nel corso delle ore serali, vediamo le zone colpite. Nelle prossime ore le regioni maggiormente interessate dal maltempo saranno Umbria, Marche settentrionali, Emilia Romagna, Veneteo, Friuli, Trentino e alta Lombardia e alto Piemonte. L’area maggiormente colpita sarà ancora una volta quella di nordest, tra Veneto, Lombardia orientale e Trentino. Proprio qui dobbiamo mettere in conto la possibilità di forti temporali e locali grandinate. Piogge interesseranno anche altre regioni italiane, come Abruzzo, Molise e localmente la Campania. Nubifragi continueranno anche nella notte e nella giornata di domani quando ancora una volta il settentrione sarà nel mirino di intenso maltempo e dal pomeriggio piogge e temporali interesseranno anche il centro.

Temperature in calo in Italia

Questa settimana di giugno risulterà quasi del tutto compromessa, specie al nord e al centro ma la situazione nel complesso rimarrà instabile e relativamente fresca probabilmente fino al 20 giugno, soprattutto nelle zone interne italiane dove saranno maggiormente probabili temporali. Ovviamente non pioverà sempre ma si avrà un tipo di tempo piuttosto instabile con rapida alternanza tra schiarite anche generose ed improvvisi acquazzoni, questi più probabili durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno in media o leggermente al di sotto per tutta questa settimana.