METEO – Maltempo con violente grandinate in Emilia Romagna, tra Reggiolo e Fabbrico: danni ingenti a macchine e abitazioni

Intenso maltempo al nord Italia

Il tempo risulta ancora stabile e soleggiato al centro-sud della nostra penisola a parte locali rovesci pomeridiani sull’appennino centrale, più instabile invece al nord con maltempo anche intenso e possibili grandinate. Ancora 24 ore di caldo al meridione con possibili punte fino a 38-39 gradi prima di una rinfrescata. Il caldo sarà anche intenso prima di un calo termico in arrivo nel fine settimana. Situazione ben diversa al settentrione dove tra la serata di ieri e la nottata odierna violentissimi temporali hanno colpito Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli. In particolare, una linea attiva di violentissimi temporali e grandinate ha colpito la bassa Lombardia, la zona a nord dell’Emilia Romagna, specie piacentino e ferrarese, padovano e rodigino. Danni ingentissimi a case e auto, alcune andate quasi completamente distrutte. QUI PER L’EVOLUZIONE DEI PROSSIMI GIORNI

Maltempo violento, danni in Emilia Romagna

Parte dell’Emilia è stata duramente colpita dalle grandinate che hanno provocato danni gravi ai campi agricoli ma anche ad auto e abitazioni, in particolare tra Fabbrico, Rolo e Reggiolo. Come riportato da ilrestodelcarlino.it, poco dopo la mezzanotte un violentissimo temporale associato a chicchi di grandine come palline da tennis, ha interessato Fabbrico, comune in provincia di Reggio Emilia, situato a nord di Carpi. La situazione è risultata grave non solo a Fabbrico ma anche in altri comuni emiliani con conseguenze evidenti anche a Rolo e Reggiolo, pur se con chicchi di grandine più piccoli rispetto al temporale che ha interessato il territorio fabbricese. Danni piuttosto ingenti anche nel ferrarese e nel rodigino, dove è stata una nottata a dir poco tempestosa. Questa mattina splende il sole sulle zone colpite anche se un nuovo e intenso peggioramento arriverà nel corso delle prossime ore.

Prossime ore a rischio temporali intensi

Sempre a Fabbrico, alcune abitazioni sono state gravemente danneggiate, soprattutto tetti e finestre. Immediati gli interventi dei Vigili del Fuoco. Come detto sarà proprio nel corso delle prossime ore che il meteo andrà nuovamente peggiorando al nord e in parte anche al centro con temporali anche intensi. Le schiarite presenti in queste ore non devono trarre in inganno, la parte più attiva della perturbazione transiterà al settentrione proprio nel pomeriggio odierno quando saranno da mettere in conto rovesci e temporali anche piuttosto intensi. Maltempo che nel corso delle ultime settimane non ha interessato soltanto la nostra penisola ma anche altre zone europee come ad esempio centro Europa e Turchia dove si sono verificati anche tornado, come successo a Istanbul.