METEO – MALTEMPO dalla Lombardia verso sud, ecco la lista delle regioni d’ITALIA a rischio TEMPORALI o NUBIFRAGI

Italia divisa in due nella giornata odierna con sole e gran caldo al sud, correnti più fresche e instabili di matrice atlantica in azione già in queste ore al nord e nelle prossime ore anche al centro. Qui avremo ancora piogge, temporali e forti raffiche di vento specie tra Emilia Romagna e Liguria di levante, alta Toscana, Umbria e Marche. Pericolo grandine al pomeriggio su queste regioni. Bel tempo invece al sud e in gran parte del Lazio e con le temperature ancora piuttosto calde e afose. Già dalla giornata di domani assisteremo ad un miglioramento meteo .

Meteo Agosto: nuove ondate di caldo in arrivo

Temperature in progressivo calo ad iniziare dalle regioni settentrionali ed entro la giornata di domani anche al centro-sud. Clima più gradevole nel corso del prossimo weekend con valori in linea con il periodo, nuova ondata di calore prevista per la prossima settimana quando l’anticiclone africano si espanderà sul Mediterraneo ed in Italia. Il mese di Luglio terminerà con l’Anticiclone afro-azzorriano dominante in Italia, l’Estate 2020 procederà come da copione in Italia con sole e temperature fino e localmente oltre i 35°c.