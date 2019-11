METEO – Maltempo, danni e disagi non solo al sud Italia. NUBIFRAGI in arrivo anche sul Triveneto, acqua alta a Venezia, i dettagli

Tuttavia, il forte maltempo non ha interessato solo le aree del sud Italia, ma ha sferzato anche sulle regioni nordorientali e precisamente quelle del Triveneto, con un maggior interessamento da parte del Friuli Venezia Giulia , dove tuttavia gli accumuli maggiori si registrano nel triestino e risultano leggermente inferiori ai 30 millimetri. Le forti piogge sono state accompagnate anche in questo caso da forti raffiche di vento fino a 80km/h.

In queste ore il ciclone mediterraneo alimentato dai venti più freschi ed umidi provenienti da quadranti nordoccidentali si trova ancora sul basso Tirreno e nel corso della mattinata odierna ha provocato non pochi disagi e danni grazie alle forti piogge accompagnate anche da raffiche di vento tempestose e da intense mareggiate sulle coste esposte. Il forte maltempo ha causato anche dei feriti nel tarantino, come abbiamo approfondito all’interno di un altro articolo .

Non solo l’acqua alta, ma anche le forti piogge. Esse infatti, dalla mattinata odierna hanno apportato un accumulo di pioggia al suolo a Venezia di quasi 14 millimetri. I fenomeni a tratti anche intensi sono stati accompagnati da forti raffiche di vento in città intorno 35/40km orari, ma al nord-est molte sono state le località che hanno registrato raffiche di vento prossime agli 80km/h.

Prossime ore di maltempo

In realtà il clou del maltempo deve ancora arrivare per le regioni nord-orientali italiane. Con lo spostamento del minimo verso il Tirreno centrale tra la serata e la prossima nottata, i fenomeni sull’alto Adriatico riceveranno un ulteriore spinta verso settentrione grazie alla ritornante, che apporterà forti precipitazioni soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ma che in generale colpiranno tutte le regioni del Triveneto. I fenomeni potrebbero essere accompagnati talvolta anche da forti venti.