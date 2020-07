METEO: maltempo e calo delle temperature in vista? Ecco cosa potrebbe succedere

Anticiclone in rimonta poi possibile nuova fase di maltempo

Situazione sinottica sull’Europa che vede un vasto anticiclone di matrice afro-azzorriana espandersi tra Atlantico e Mediterraneo centrale portando anche in Italia condizioni meteo decisamente stabili e soleggiate. Il flusso perturbato scorre invece alle alte latitudini con diversi minimi di pressione al suolo tra Islanda e Scandinavia. Caldo in aumento sulla nostra Penisola con temperature di poco sopra le medie del periodo ma senza particolari eccessi. Questa estate sta proseguendo però piuttosto dinamica e già nel prossimo weekend avremo un primo cedimento dell’alta pressione con piogge e temporali specie al Centro-Nord. Guardando invece un po’ più in la non possiamo che notare come alcuni modelli confermino ancora il transito di una goccia fredda in Italia intorno alla metà del mese con conseguente intenso peggioramento meteo.

Meteo weekend: piogge e temporali in arrivo su queste regioni

Nel corso della giornata di Venerdì 10 luglio l’anticiclone subirà un primo cedimento sul Mediterraneo centrale. Il calo del geopotenziale porterà allo sviluppo di temporali, localmente anche intensi, sui settori alpini ma con sconfinamenti anche verso la Pianura Padana. Condizioni meteo instabili anche nel weekend quando una saccatura depressionaria dovrebbe transitare sull’Europa centrale portando un peggioramento delle condizioni meteo anche in Italia. Temporali e locali nubifragi interesseranno soprattutto le regioni del Nord ma ci attendiamo fenomeni anche sulle regioni del Centro Italia, in particolare su Appennino e settori adriatici. Tempo più stabile al Sud con clima estivo ma senza eccessi di caldo. Domenica generale miglioramento del tempo con residua instabilità specie sui rilievi.

Goccia fredda di metà luglio, ecco la tendenza meteo

Principali modelli che confermano ancora per la metà di luglio un break estivo con il transito di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale. Anche oggi è il modello americano GFS che sembra più determinato in tal senso mostrando l’instaurazione di una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale con conseguenze anche per il Mediterraneo. All’inizio della prossima settimana l’anticiclone delle Azzorre potrebbe posizionare i suoi massimi in pieno oceano Atlantico lasciando così scoperta l’Europa. Una saccatura depressionaria di origine atlantica potrebbe così transitare sull’Europa occidentale ed isolarsi poi come goccia fredda proprio sull’Italia. Nella seconda metà della prossima settimana non si esclude dunque un peggioramento meteo con piogge, temporali e anche un generale calo delle temperature.