METEO: MALTEMPO e GRANDINE nelle prossime ore in ITALIA, quali le regioni più a rischio?

Meteo Italia: temporali a macchia di leopardo

Ci risiamo anche oggi, temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore su molte regioni del Paese. Con l’Anticiclone delle Azzorre stazionario sull’oceano Atlantico e l’Anticiclone Africano non pervenuto e stazionario sulle regioni sud tropicali, le perturbazioni nord-atlantiche raggiungono facilmente il Mediterraneo dove troviamo una circolazione di bassa pressione piuttosto vasta e ben organizzata. Anche in Italia si avvertono pertanto gli effetti di questa depressione con maltempo, piogge e temporali per tutta la giornata odierna. Ecco di seguito le regioni a maggior rischio temporali e grandine.

Meteo: Possibile Grandine nelle prossime ore sull’Italia

Estate in grande difficoltà con piogge e temporali in rapida successione in questi ultimi giorni. In queste ore sono il Lazio, la Liguria, la Toscana, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia le regioni più colpite dal maltempo, nelle prossime ore anche Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Sardegna e Campania. Nonostante la stagione più calda sia iniziata dal primo di Giugno secondo il calendario meteorologico, in Italia troviamo correnti e perturbazioni in transito e con esse il maltempo oltre che clima a tratti più freddo della media di riferimento.

Previsioni meteo per il secondo weekend di Giugno

La giornata di oggi sarà perturbata sull’Italia con piogge e temporali. Attenzione anche alla grandine durante i fenomeni convettivi più intensi nelle ore pomeridiane. Tempo instabile anche nella giornata di domani sia al Nord Italia, sia su Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Marche. Il modello europeo ECMWF propone per l’imminente fine settimana, uno scenario volto al maltempo; maggiore stabilità proposta invece dal modello GFS a cavallo tra la giornata di Venerdì 12 Giugno e la giornata di Sabato 13 Giugno, grazie ad un timido promontorio di alta pressione.