METEO – MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Prossime ore correnti fredde in affondo

Nelle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a peggiorare ad opera dell’affondo di una saccatura di aria di estrazione polare marittima che porterà non solo maltempo, ma anche un generale e sensibile calo delle temperature, soprattutto lungo il versante adriatico, dove la neve tornerà a cadere a quote anche collinari. L’instabilità si estenderà comunque nella seconda parte di serata anche al basso settore tirrenico.

Domani ancora maltempo e neve a bassa quota

Le condizioni meteo volgeranno ancora ad un peggioramento per quanto concerne la giornata di domani mercoledì 7 aprile soprattutto sul settore adriatico. Il continuo fluire di correnti più fredde sostenute da un’intensa ventilazione, manterrà la quota neve relativamente bassa e in collina. Rovesci a carattere nevoso interesseranno anche l’Appennino meridionale a partire dagli 800/900 metri, localmente anche più in basso. Nevicate dai 300/400 metri anche sulle pedemontana emiliana, mentre sul resto d’Italia il tempo si manterrà più asciutto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Toscana nord-orientale, Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, zone interne settentrionali e settori meridionali della Puglia, Calabria, settori tirrenici della Sicilia centro-orientale e sulla Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: a tutte le quote sulla Valle d’Aosta e sui settori alpini più settentrionali di Piemonte, Lombardia e Alto Adige, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 400-600 m su Marche, Abruzzo e Molise, dei 500-700 m su Toscana orientale e Umbria, degli 800-1000 m sull’Appennino laziale, campano e lucano e sulla Sila, in ulteriore calo fino ai 600-700 m sui citati settori appenninici meridionali, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sull’Abruzzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile calo le minime al Centro-Nord, con valori bassi sulla Pianura Padana, nella Valle dell’Adige e nelle zone pianeggianti interne del Centro; massime in sensibile rialzo sulla Pianura Padana centro-orientale, in sensibile calo sul medio e basso versante adriatico e versanti ionici lucani e calabresi. Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca specie sui settori occidentali e settentrionali dell’isola; forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca su Liguria centro-orientale, settori tirrenici della Toscana e settori settentrionali e tirrenici del Lazio; localmente forti nord-occidentali sulle regioni meridionali, con locali raffiche di burrasca specie sulla Sicilia; localmente forti di Foehn sui settori alpini centro-occidentali. Mari: agitati Mare e Canale di Sardegna; molto mossi tutti i restanti bacini centro-meridionali; inizialmente molto mosso il Ligure al largo, in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.