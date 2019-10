MALTEMPO: ecco quando cambia tutto, tornano acquazzoni e temporali in ITALIA

Weekend all’insegna del clima quasi estivo in Italia

L’anticiclone torna ad espandersi sul Mediterraneo e sull’Italia, determinando condizioni meteo all’insegna della generale stabilità e del clima mite. In particolare, quest’oggi e poi nel weekend non sono attese precipitazioni di rilievo sulla nostra Penisola, con il sole prevalente e solo qualche nube sparsa: attenzione che localmente potrebbero formarsi le prime foschie o nebbie durante la notte, con queste che trovano il loro ambiente ideale per potersi formare proprio in queste situazioni. Le temperature torneranno leggermente sopra le medie del periodo, con il weekend che vedrà valori quasi più estivi che autunnali. Non si esclude infatti che nei prossimi giorni le colonnine di mercurio possano salire fino a +25/26°C, soprattutto sulle regioni meridionali.

L’autunno si prende una pausa, quando torna il maltempo?

Le piogge e gli acquazzoni degli ultimi giorni saranno solamente un ricordo quest’oggi, venerdì 11 ottobre, così come nel prossimo weekend, come potete vedere anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo. L’anticiclone che rimonterà sull’Italia determinerà condizioni meteo all’insegna del tempo stabile e del clima mite ma attenzione che i principali modelli vedono già la fine di questa parente più estiva che autunnale. Già domenica 13 ottobre la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutta Italia, con addensamenti a tratti anche compatti specie al Centro Nord, dove sono possibile locali pioviggini specie in nottata a partire da Liguria e Toscana. Questo sarà il preludio ad un marcato peggioramento meteo atteso già per la giornata di martedì 15 ottobre, come mostrato dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, quando il maltempo dovrebbe tornare ad essere protagonista sull’Italia.

Perturbazione attesa a metà mese sulla nostra Penisola

L’intensa ottobrata che ci accompagnerà nei prossimi giorni lascerà spazio nuovamente al maltempo a partire da martedì 15 ottobre secondo le ultime uscite dei modelli meteo. A differenza di quanto successo nei giorni scorsi, tale tendenza questa mattina viene confermata da da entrambi i principali modelli, GFS ed ECMWF, con il secondo che ha radicalmente cambiato quanto mostrato per la prossima settimana. In particolare, ad iniziare già da domenica 13 ottobre, l’anticiclone dovrebbe spostare i suoi massimi verso l’Europa orientale: la nuvolosità tenderà ad aumentare in Italia, con le prime piogge nella notte tra domenica e lunedì a causa dell’afflusso di correnti sud occidentali. L’inizio della prossima settimana vedrà poi l’avvicinamento di una vasta perturbazione atlantica, la quale riporterebbe il maltempo soprattutto al Centro Nord, come spiegato anche dal nostro meteorologo Francesco Cibelli.