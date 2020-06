METEO – Maltempo ed esondazioni a Castelfranco Veneto: numerosi gli allagamenti

Italia nel mirino del maltempo

Rovesci e temporali interesseranno il nostro Paese almeno fino alla giornata di giovedì e anche nelle ultime ore non sono mancate situazione di criticità. Il meteo sull’Italia rimane influenzato da una circolazione instabile nord-atlantica e potrebbe restare capriccioso sino alla metà di giugno ma probabilmente anche oltre con numerose occasioni per piogge e temporali. Nella giornata di ieri forti temporali e locali grandinate si sono abbattute in gran parte del centro-nord ma anche oggi ci aspettiamo fenomeni particolarmente intensi. Un tornado ha interessato anche il nord Italia con danni e momenti di apprensione nella zona interessata. La situazione resterà dinamica per tutta questa settimana anche se non mancheranno schiarite anche generose soprattutto tra la giornata di venerdì e quella di sabato.

Forti piogge in Veneto causano esondazioni

In queste ultime ore forti piogge e temporali si sono abbattute in molte zone della penisola ma ancora una volta è stato il nord-est il settore più colpito, soprattutto il Veneto. Come riportato da tg24.sky.it, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia, nella notte è esondato a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, il torrente Avenale, affluente del Muson dei Sassi. Nel giro di pochissimo tempo le strade si sono trasformate in fiumi in piena di acqua e fango, tantissimi gli allagamenti. L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, si è recato sul posto ed ha affermato “Abbiamo inviato decine di volontari che sono all’opera per limitare gli effetti di questa esondazione”, che ha minacciato una vicina casa di riposo e lo stesso ospedale cittadino. La situazione in zona resterà piuttosto instabile anche nelle prossime ore quando saranno da mettere in conto rovesci e temporali.

Nubifragio nel frusinate

Situazione molto difficile nel basso Lazio, soprattutto nella zona di Frosinone, dove un nubifragio si è abbattuto sulla città provocando danni e diversi allagamenti. Come riportato da frosinonetoday.it, si sono sfiorati i 100 mm in pochissimo tempo e i comuni più colpiti sono quelli di San Giorgio A Liri, Esperia, Vallemaio, Sant’Apollinare, Sant’Andrea, Castelnuovo Parano. Immediati e numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato senza alcuna interruzione per sgomberare l’acqua dalle abitazioni e per altre numerose segnalazioni.