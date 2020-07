METEO – MALTEMPO estremo, TROMBA d’ARIA nel Cremasco, in Lombardia: diversi DANNI e DISAGI, interrotta la viabilità ferroviaria

Affondo perturbato sull’Italia, maltempo al nord e parte del centro

Nella giornata di oggi si sono verificate condizioni meteo di più diffusa instabilità non solo sulle regioni settentrionali (coinvolte dal maltempo già nei giorni trascorsi con una tromba d’aria sul basso Piemonte), ma anche in parte di quelle centrali. Tra le ultime, quelle più bersagliate dagli acquazzoni e dai violenti temporali sembrano decisamente essere le Marche e la Toscana. Questo a causa di un affondo perturbato verso l’Italia da parte di un rapido cavo atlantico responsabile dunque di un cedimento dell’Alta pressione di matrice africana ben più evidente rispetto ai passati giorni.

Resta stabile e asciutto al sud Italia

L’Anticiclone però non molla la presa sulle regioni meridionali e protegge ancora una volta il sud Italia dallo scorrimento di correnti più umide e fresche di matrice atlantica insistenti poco più a nord. Ciò sta portando condizioni di bel tempo insistente accompagnati da cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi, mentre al nord si fa la conta dei danni. Tra l’altro in questo momento il quadro climatico dell’Italia è distinguibile in due fasce: la prima fascia relativa alle regioni settentrionali, dove i valori termici sono più tipicamente autunnali (in relazione anche alle condizioni meteo nelle quali sono avvolte), la seconda è relativa invece al sud e a parte del centro, nelle aree non interessate dal maltempo, dove le temperature si mantengono comunque piuttosto elevate.

Maltempo estremo in Lombardia, tromba d’aria nel Cremasco

Tra la mattina e le prime ore del pomeriggio odierno la Lombardia si è ritrovata avvolta interamente da condizioni di spiccato maltempo, che ha presentato carattere talvolta estremo. Nel corso della mattinata i violenti temporali sono stati responsabili dell’esondazione del fiume Seveso a Milano, ma non è stata certamente risparmiata dall’instabilità il resto della Lombardia, anzi. Stando infatti a ciò che riporta il sito “ansa.it” una tromba d’aria si sarebbe abbattuta nel Cremasco, portando ingenti danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il fenomeno sarebbe stato accompagnato anche da frequente attività elettrica e intense grandinate.