METEO – Maltempo, evacuazioni nell’alessandrino. Esondano i corsi d’acqua, diversi ALLAGAMENTI e strade chiuse, i dettagli

Forte ondata di maltempo al nord-ovest

Le regioni nordoccidentali italiane in questo momento stanno facendo fronte a una nuova severa ondata di maltempo che le sta interessando già da questa notte e che flagellerà questo settore fino ad almeno questa sera, con piogge a tratti anche a carattere di nubifragio pressoché ininterrotte fino a questa sera. La situazione meteo vede già delle criticità non solo nelle aree interposte tra il savonese e il genovese, come approfondito in un altro articolo, ma anche nell’alessandrino, come vedremo.

Allerta arancione nell’alessandrino per rischio idraulico

Dalla situazione meteo che aveva presente ieri il Dipartimento di Protezione Civile, emergeva un quadro abbastanza preoccupante che riguardava soprattutto la piena dei corsi d’acqua, ma che non trascurava gli effetti delle piogge nell’alessandrino. In effetti, il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato già ieri un’allerta meteo di codice arancione in città e provincia sia per rischio idrogeologico per eventuali frane e allagamenti, sia per rischio idraulico per eventuali esondazioni dei fiumi.

Esondato il Rio Lovassina, allagamenti a Spinetta e Litta Parodi, chiusa Strada Fugarolo

E anche nell’alessandrino, così come tra il savonese e il genovese, il maltempo non si è fatto attendere poi così tanto. Stando a ciò che è riportato nel sito “radiogold.it“, questa mattina si è infatti verificata la piena di alcuni corsi d’acqua minori, con la conseguente esondazione del Rio Lovassina. Questo ha causato diversi allagamenti, anche pesanti, nelle zone di Spinetta e di Litta Parodi, dove è stata chiusa Strada Fugarolo.