METEO – MALTEMPO flagella il SUD ITALIA: ALLUVIONE a CROTONE con quasi 400 mm, Isole Eolie isolate per il mare in tempesta; il video

Vortice ciclonico al sud Italia

Meteo – Non c’è tregua per il sud Italia. Il vortice di bassa pressione giunto nella giornata di venerdì, insiste ancora sui bacini meridionali italiani. Attualmente con un valore minimo di 1013 hPa, il vortice di bassa pressione è ben saldo tra la Tunisia e la Sicilia, alimentando le umide ed instabili correnti cicloniche sull’estreme regioni meridionali. L’evoluzione del centro di bassa pressione sarà molto lenta, essendo “incastonata” all’interno di un campo anticiclonico, trovando quindi un ostacolo nel tentativo di evolvere verso levante; le precipitazioni risultano quindi persistenti sulle medesime zone, con i forti venti che alimentano le condizioni meteorologiche già decisamente proibitive.

Maltempo Calabria: alluvione nel crotonese, fino a 400 mm di pioggia

Alluvione Crotone – Il maltempo non sta dando tregua alla Calabria. Tra le zone maggiormente colpite c’è la provincia di Crotone, dove già nella giornata di ieri piogge torrenziali hanno provocato una vera e propria alluvione nella località ionica. Nelle ultime ore le precipitazioni hanno insistito ancora una volta su tutta la provincia, con la stazione meteo di Cirò Marina che ha raggiunto una cumulata di ben 454 mm in appena 60 ore! Si tratta di un dato davvero eccezionale, se si pensa che molte zone della fascia ionica hanno una media annua pluviometrica attorno ai 600 mm. Nella città di Crotone tra ieri ed oggi sono caduti 322 mm, ma le piogge insisteranno ancora per le prossime 24-36 ore. Inevitabili le ripercussione sui fiumi, con l’Esaro che è esondato travolgendo tutto; fortunatamente non ci sono al momento vittime o feriti, grazie probabilmente anche alla fase di lockdown a cui è sottoposta la Calabria.

Maltempo Sicilia: forti venti e mareggiate, isolate le Eolie

Meteo – Il maltempo sta colpendo duro anche la Sicilia, seppur al momento con precipitazioni meno eccezionali della Calabria, ma sempre abbondanti. Nel corso della notte, forti piogge hanno colpito la provincia di Palermo, con accumuli tra Capaci e Carini compresi tra 80-100 mm; nelle prossime ore si assisterà ad una recrudescenza del maltempo, con forti piogge e temporali in arrivo sui settori orientali dell’Isola, dove non si escludono dei nubifragi anche nella giornata di domani. A far notizia sono i disagi procurati dal forte vento ed il mare in tempesta: le Isole Eolie risultano isolate da ieri pomeriggio a causa del mare agitato, con le mareggiate che hanno colpito la Marina di Canneto a Lipari, provocando danni e disagi. Al momento le imbarcazioni sono ferme nei porti.