METEO – Maltempo, forte temporale nel trevigiano: allagamenti e voragini che si aprono in strada

Maltempo anche intenso in Italia

Condizioni meteo votate all’instabilità sull’Italia con ancora diverse occasioni per piogge e temporali. Il tempo torna instabile in Italia a causa di altre perturbazioni nord-atlantiche che in serie colpiranno la nostra penisola. Un giugno che al momento ha mostrato pochi momenti stabili e molti piuttosto instabili. Anche parte della prossima settimana il tempo resterà molto instabile e le temperature localmente sotto la media del periodo, prima di un più deciso miglioramento. Il meteo sull’Italia potrebbe restare dinamico sin oltre il 20 giugno proponendo più volte occasioni per piogge e temporali. Nel corso delle ultime ore sono stati moltissimi i temporali che hanno interessato l’Italia, veri e propri nubifragi che hanno risparmiato davvero poche regioni. In particolare, un forte temporale ha colpito il trevigiano con allagamenti e anche qualche danno.

Nubifragio nel trevigiano

Come detto, sono stati molti i nubifragi che hanno colpito l’Italia, soprattutto nel corso delle ultime ore, in modo particolare il nord e le zone interne del centro. Come riportato da corrieredelveneto.corriere.it, un violento nubifragio si è verificato in provincia di Treviso, provocando alcuni danni dovuti, soprattutto, ad allagamenti e a voragini in alcune strade locali. Alcune strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e delle zone sono andate parzialmente sommerse. Immediati i soccorsi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in modo particolare nei comuni di Valdobbiadene, Pederobba e Montebelluna. La situazione è ora tornata alla normalità anche se sulla zona sta continuando a piovere e anche per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse e nuovi temporali. Non solo il nord-est ma forti temporali nelle ultime ore hanno colpito anche Emilia Romagna, Umbria, parte delle Marche e dell’Abruzzo e anche in queste zone l’instabilità sarà ben presente nella giornata di domani.

Situazione instabile in Italia

Come abbiamo visto il maltempo è tornato ad interessare l’Italia con piogge e temporali localmente intensi, ed anche questa settimana si prospetta piuttosto movimentata con diverse occasioni per piogge e temporali. Ovviamente non pioverà sempre ma si avrà un tipo di tempo piuttosto instabile con rapida alternanza tra schiarite anche generose ed improvvisi acquazzoni, questi più probabili durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno in media o leggermente al di sotto per tutta questa settimana. L’estate vera e propria potrebbe arrivare nel corso dell’ultima settimana di giugno ma non tutti i modelli sono ancora concordi ma ci torneremo più avanti.