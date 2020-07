METEO – MALTEMPO, forti TEMPORALI e GRANDINATE residue in ITALIA, cosa attendersi nelle PROSSIME ORE?

Ondata di duro maltempo scivola verso est

Nelle ultime ore la saccatura di matrice atlantica in leggero affondo nella giornata di ieri sulla nostra Penisola e responsabile di danni ingenti soprattutto lungo la costa della Versilia, in alta Toscana (dove si è abbattuta un’improvvisa tromba d’aria) sta scivolando verso oriente, sospinta da un nuovo rinforzo dell’Alta pressione di matrice africana in arrivo dai quadranti meridionali. La presenza di correnti più fresche e instabili sulla Penisola balcanica determinano però qualche disturbo residuo sull’Italia nella giornata odierna, con la formazione di temporali localizzati accompagnati occasionalmente anche da grandinate.

Temporali nelle zone interne di Campania, Puglia e Basilicata

Attraverso un atto di monitoraggio meteorologico sulla nostra Penisola con satellite e radar alla mano è piuttosto evidente la formazione di temporali pomeridiani di natura termoconvettiva sulle zone interne del sud Italia peninsulare. In particolare, acquazzoni accompagnati spesso da attività elettrica e un po’ meno frequentemente anche da grandinate, stanno interessando le zone interne di Campania, Puglia e Basilicata. Dunque dopo il violento maltempo di ieri le condizioni meteo al centro-nord risultano quest’oggi in visibile miglioramento, in un contesto termico visto comunque innalzarsi.

Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per oggi

Che nel corso di questo pomeriggio la situazione volgesse nuovamente al maltempo, seppur in forma estremamente più localizzata rispetto a quanto riscontrato sulla nostra Penisola nella giornata di ieri, era già piuttosto evidente dal quadro previsionale disponibile esatte 24 ore fa, che aveva indotto peraltro la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo valida per oggi in alcuni settori (interni) del sud Italia. E l’instabilità, come scritto anche nel precedente paragrafo, non si è fatta attendere su tali zone, con la formazione di temporali termoconvettivi destinati, come vedremo, ad esaurirsi nelle prossime ore.