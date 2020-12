METEO – MALTEMPO, FRANA TRAVOLGE Ottati, in Campania: ordinate diverse EVACUAZIONI, il Sindaco: “Un miracolo”

Nuova ondata di maltempo pronta a colpire l’Italia

La fase perturbata ormai in vigore da due settimane sul nostro Paese, non accenna a smettere: rimane infatti praticamente spalancato un corridoio di aria umida che unisce il Mediterraneo centrale all’Oceano Atlantico che continuerà a portare maltempo anche nelle prossime ore. Piogge, acquazzoni, ma anche nevicate in montagna, tornano ad interessare la nostra Penisola a partire dai settori nordoccidentali da questa sera, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Instabilità nella prima parte di giornata sul settore tirrenico meridionale

L’avvicinarsi di una depressione mediterranea dal Canale di Sardegna sul basso Tirreno e in successiva traslazione nel Mare Jonio ha determinato nella prima parte della giornata odierna un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sui settori tirrenici meridionali, dove i fenomeni localmente sono risultati anche intensi e dove è tutt’ora vigente un’allerta della Protezione Civile. Il maltempo ha portato qualche danno e disagio questa mattina, come vedremo nel presente editoriale.

Una frana travolge Ottati sulla strada provinciale 12

Nonostante i fenomeni non siano stati così intensi, il maltempo continua a portare danni e disagi sulla nostra Penisola a causa di un terreno praticamente saturo d'acqua e molto molle e dunque esposto al rischio di frane e smottamenti. Uno di questi ha interessato nelle scorse ore il paese di Ottati, località in Provincia di Salerno, in Campania e più precisamente una vera e propria colata di fango si sarebbe riversata sulla Strada Provinciale 12.