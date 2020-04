METEO ITALIA- Maltempo imperversa sul nostro Paese, VENTI FORTISSIMI sin verso i 100 km/h. Ecco le zone colpite

Piogge, temporali e temperature in calo sull’Italia

Dopo un lungo periodo stabile e soleggiato e con temperature ben al di sopra della media, una perturbazione sta interessando la nostra Italia con tempo in prevalenza instabile da nord a sud anche se nel corso delle prossime ora il maltempo tenderà a localizzarsi al centro-sud. Una depressione sta regalando qualche preziosa pioggia alla Penisola dopo settimane di seccume, piogge utilissime in particolare per il nord-ovest, dove su alcune aree del Piemonte dall’inizio della’anno 2020 si erano registrati accumuli anche inferiori ai 50 mm in alcune zone. Per il nord però questi sono gli ultimi effetti e presto i rubinetti torneranno a chiudersi e domani gli ultimi fenomeni (piuttosto deboli) si concentreranno tra Liguria e Piemonte. Il tempo quest’oggi si è mostrato decisamente instabile sul nostro Paese con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e piogge sparse continuano in particolare al centro-sud. Non solo, è tornata a fare la sua comparsa anche la neve sia sulle Alpi centro-occidentali che a quote più alte lungo l’appennino.

Venti che sfiorano i 100 km/h

Come detto, la parte più attiva della perturbazione interesserà nel corso delle prossime ore il centro-sud del Paese, con ritorno della neve lungo l’appennino centrale al di sopra dei 1500-1600 metri. La perturbazione è accompagnata da venti che si mostrano sud-orientali, in particolare lungo il versante Adriatico. Proprio i venti sono stati e saranno ancora i protagonisti su diverse zone italiane. Nelle scorse ore venti molto forti hanno interessato l’estremo nord-est compresa la città di Trieste, anche se qui le piogge sono risultate molto scarse, a differenza del resto d’Italia. Altra zona particolarmente colpite da venti di tramontana è stata quella del ponente ligure, con venti che in alcuni casi hanno sfiorato i 100 km/h e si sono mostrati particolarmente intensi soprattutto a largo, in mare. Nella giornata di domani ci attendiamo ancora venti da Nord/Nord Est su Liguria e Toscana con moto ondoso sempre molto mosso o agitato. Scirocco in ulteriore rinforzo invece lungo il versante Adriatico con raffiche superiori ai 60 km/h e mareggiate possibili.

Tempo instabile nelle prossime 48 ore

Ovviamente i forti venti renderanno i mari tutti mossi o molto mossi, localmente agitati. Se nel corso delle prossime ore la tendenza sarà verso un graduale miglioramento al settentrione, la situazione sarà completamente opposta invece al centro e al meridione, dove il tempo continuerà a mostrarsi molto instabile. Il tempo tenderà a migliorare invece al settentrione, specie ad est mentre ultimi fenomeni si attarderanno tra Liguria e Piemonte. Pausa soleggiata che nel corso del giovedì comincerà a spostarsi anche verso il centro Italia, specie in Toscana. Venerdì invece, dopo le ultime piogge al meridione, una pausa si vivrà in tutta l’Italia ma potrebbe essere di breve durata poiché nuove minacce incombono all’orizzonte e per le festività. Ebbene si, il tempo potrebbe peggiorare subito dopo il 25 e al momento, stando ai principali modelli, una vasta struttura depressionaria potrebbe abbracciare l’Italia tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.