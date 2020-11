METEO: MALTEMPO in arrivo al sud ITALIA durante il WEEKEND, previsti NUBIFRAGI e forti raffiche di vento

Meteo Italia: Sole prevalente salvo nebbie o nubi basse

Per la giornata odierna non abbiamo precipitazioni significative da segnalare grazie alla protezione di un robusto campo di alta pressione sull’Europa centro-orientale. Esso assicura quindi condizioni meteo stabili in buona parte del Vecchio Continente ed anche in Italia dove splende il sole eccetto laddove troviamo nebbie o nubi basse. Questa situazione meteo risulterà tuttavia di breve durata in quanto sta per arrivare una circolazione di bassa pressione di matrice nord-atlantica attualmente in azione sulla penisola iberica con maltempo diffuso.

Meteo, maltempo in arrivo in gran parte dell’Italia

La perturbazione citata sul paragrafo precedente raggiungerà il Mediterraneo occidentale e successivamente l’Italia con maltempo di ritorno specialmente per le regioni meridionali del Paese. Attesi nubifragi o piogge torrenziali sulle isole maggiori e lungo le regioni tirreniche con le correnti occidentali che si caricheranno di ulteriore umidità transitando sul Mediterraneo centro-occidentale. Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna pertanto le regioni maggiormente a rischio forte maltempo nel corso del prossimo weekend.

Meteo: Neve e gelo in Italia

Sarà un weekend tipicamente autunnale quello che ci attende specie al centro-sud Italia con maltempo e forti raffiche di vento. Solo sulle regioni più settentrionali del Paese avremo condizioni meteo più stabili con la perturbazione che lambirà soltanto la Liguria con deboli piogge. Attenzione pertanto ad eventuali nubifragi o piogge torrenziali tra Sabato e Domenica 29 Novembre sui settori meridionali maggiormente esposti alle correnti occidentali, non escluse anche delle mareggiate con forti raffiche di vento.