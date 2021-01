METEO – MALTEMPO in arrivo, ancora PIOGGE e NEVICATE a BASSA QUOTA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA

Prossime ore maltempo e neve localmente in pianura tra cuneese e alessandrino

L’Italia continua ad essere colpita ed esposta alle correnti più fredde provenienti dai quadranti settentrionali: in particolare si alternano affondi polari, ad altri artici, con il conseguimento del medesimo risultato, ovvero clima invernale e neve a bassa quota. Nelle prossime ore questo quadro non cambierà e il maltempo sferzerà ancora sui settori occidentali italiani, con neve a quote collinari sulle regioni centrali e sulle Prealpi centro-orientali. Localmente invece i fiocchi potrebbero raggiungere quote pianeggianti tra cuneese e alessandrino.

Corridoio umido sul Mediterraneo occidentale, rovesci con neve a quote basse per domani

Le correnti artiche andranno a coadiuvarsi con un corridoio umido aperto sul Mediterraneo occidentale, provocando un mix perfetto per condizioni tipicamente invernali: nella giornata di domani mercoledì 6 gennaio rovesci interesseranno fino al pomeriggio ad intermittenza i settori occidentali italiani, con neve fin sui 300/400 metri su Appennino e sub-appennino toscano e Umbria, localmente più bassa in particolare sui fondovalle. Neve invece a partire dai 600/700 metri sull’alto Lazio, mentre risulterà leggermente più alta sulle aree centro-meridionali della regione. Neve inoltre a partire dai 900/1100 metri sull’Appennino meridionale. Rovesci in pianura anche occasionalmente grandinigeni. Nella prima mattina deboli nevicate sui 100/200 metri potrebbero interessare le zone delle regioni nordoccidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana nord-occidentale, zone costiere di Campania, Basilicata occidentale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lombardia orientale, Emilia-Romagna occidentale ed appenninica, Friuli Venezia Giulia, restanti settori alpini del Triveneto, Liguria, resto di Toscana, Campania e Basilicata centro-settetrionale, su Umbria, Lazio, settori occidentali di Marche, Abruzzo e Molise, su Puglia settentrionale e meridionale e su Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 200-400 m sui settori alpini orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 600-800 m sui settori appenninici centro-settentrionali, localmente fino a 200 m sulla Toscana, e 1100-1400 m sui settori meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento al Sud. Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna e sud-occidentali su tutte le regioni centro-meridionali, specie sui settori costieri ed appenninici, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, in graduale attenuazione nel pomeriggio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.