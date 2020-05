METEO – MALTEMPO in arrivo con TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Sta per terminare un weekend instabile senza troppi eccessi (se non per il caldo)

Sta per giungere al termine un weekend nel complesso instabile, ma senza particolari eccessi, se non per quanto riguarda il caldo sulle regioni centro-meridionali. Qui infatti si sono battuti diversi record nella giornata di ieri sabato 16 maggio per quanto riguarda i valori massimi, ma anche quelli minimi si sono mostrati decisamente elevati per il periodo. Sulle regioni settentrionali e in alcune zone di quelle centrali si è palesata qualche nota di maltempo nel corso di questo weekend, riscontrabile anche nella stessa giornata odierna, con fenomeni al momento isolati e deboli e accumuli altrettanto scarsi.

Prossime ore piogge da isolate a sparse sul nord Italia

Nel corso delle prossime ore però, con l’avvicinamento di una goccia fredda in arrivo dai quadranti occidentali, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sulle regioni settentrionali. Le piogge infatti si presenteranno più diffuse rispetto a quanto si riscontra in queste ultime ore, ma comunque sparse. Inoltre, i fenomeni risulteranno di debole o moderata intensità, con accumuli che rimarranno dunque altrettanto deboli. Fronte perturbato in transito sul Lazio meridionale determinerà qualche pioggia sul basso pontino, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Domani giornata di maltempo in alcune zone d’Italia

Nella giornata di domani lunedì 18 maggio la goccia fredda in progressivo avvicinamento dai quadranti occidentali investirà la nostra Penisola apportando condizioni di maltempo in alcune aree del centro-nord: nel corso della mattinata saranno possibili residue piogge soprattutto sui settori nordoccidentali, mentre un fronte perturbato interesserà il Lazio e l’Abruzzo meridionale. Con il passare delle ore il maltempo si estenderà successivamente in Sardegna e su buona parte del versante tirrenico centrale. Possibili fenomeni temporaleschi sul Lazio centro-settentrionale verso la prima serata, localmente anche intensi.