METEO – MALTEMPO in arrivo in ITALIA con PIOGGE e ACQUAZZONI: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

In serata piogge in arrivo sui settori centrali

L’abbassamento del flusso atlantico verso la nostra Penisola sta riportando condizioni di maltempo sull’Italia dopo che nel weekend si era assaporato un clima pienamente primaverile e con sole prevalente sullo stivale. Mentre nella giornata di ieri infatti le piogge mediamente deboli o moderate hanno interessato soprattutto i settori settentrionali, nella serata corrente rovesci interessano e interesseranno i settori centrali con fenomeni localmente anche intensi, ma con attività elettrica praticamente assente.

Domani ancora maltempo al centro

Nella giornata di domani mercoledì 28 aprile non si registreranno significative variazioni sul fronte meteorologico, con le piogge che continueranno a colpire prevalentemente i settori centrali, specie fino al mattino. Miglioramento nel pomeriggio in un contesto comunque instabile e di isolati fenomeni. Isolati rovesci che colpiranno anche le regioni settentrionali entro la serata. Le temperature si manterranno pressappoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana orientale e meridionale, Umbria, Lazio centro-settentrionale, Marche occidentali ed Abruzzo settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro peninsulare, su Campania settentrionale, sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna e sui settori alpini, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile rialzo al Centro-Nord e sulle zone ioniche. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: inizialmente molto mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale, con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.