METEO: MALTEMPO in arrivo in ITALIA con TEMPORALI e GRANDINE, ecco la lista delle regioni più colpite

Meteo Italia: fase 2 con il bel tempo per ora

Transitano correnti più fredde in quota sui Balcani e in parte anche sull’Italia dove le temperature sono scese di qualche grado specialmente sulle regioni nord-orientali e su quelle adriatiche. Per la giornata odierna tuttavia le condizioni meteo si manterranno stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e clima piuttosto gradevole. Il tempo si manterrà stabile nelle prossime 48-72 ore, a seguire maltempo con temporali primaverili di ritorno in alcune regioni dell’Italia. Una Primavera piuttosto variegata in Italia con settori sotto il maltempo, altri con condizioni meteo prossime all’Estate. Vediamo i dettagli.

Maltempo, temporali convettivi nei prossimi giorni sull’Italia

L’anticiclone ora presente sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale garantisce condizioni meteo all’insegna del bel tempo anche in Italia, tuttavia l’anticiclone non avrà una fissa dimora e al posto del sole e del clima quasi estivo potrebbe tornare il maltempo specie al nord con temporali localmente anche di forte intensità. Saranno principalmente le regioni settentrionali quelle maggiormente a rischio temporali e grandine e soprattutto nella giornata i Lunedì 11 Maggio. Non esclusi fenomeni temporaleschi anche al centro Italia, più stabile e soprattutto molto caldo invece al sud peninsulare e Sicilia.

Meteo Primavera: Italia divisa in due tra temporali e clima estivo

Arriverà l’Estate nei prossimi giorni al sud Italia con le temperature ben oltre la climatologia di riferimento anche di 10°c e punte oltre i 30°c specie sulla sicilia e Calabria. Maltempo e temporali in arrivo invece al nord durante la giornata di Lunedì 11 Maggio. Italia spaccata in due pertanto tra nord a sud con il mese di Maggio e la Primavera che alterna fasi meteo perturbate con fasi meteo stabili e molto calde. Il tutto mentre gran parte dell’Europa vivrà una forte ondata di freddo tardivo a causa dello split del Vortice Polare Stratosferico in atto in questi giorni.