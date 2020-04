METEO – MALTEMPO in arrivo in ITALIA, vediamo insieme quando e le regioni maggiormente a rischio

Meteo Italia: ultime ore di bel tempo

L’anticiclone africano subisce la spinta delle correnti più instabili provenienti dai qaudranti sud-occidentali in grado di riportare nubi e con esse anche qualche pioggia. Si inizierà già dalle prossime ore e sulle isole maggiori e regioni tirreniche per poi procedere in gran parte dell’Italia entro la prossima settimana. La situazione sinottica al momento ci indica un Anticiclone tra Regno Unito, Islanda e Scandinavia con valori al suolo fino a 1025 hPa, un’altro sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con pressioni al suolo mediamente intorno i 1020 hPa. Cieli non sempre sereni a causa del transito di innocue nubi per lo più alte e stratificate specie sui settori occidentali del Paese.

Meteo: clima ancora mite in Italia nel weekend

Clima tipicamente primaverile con le correnti meridionali in transito negli ultimi giorni e temperature oltre la media di riferimento, sarà così anche nella giornata di oggi e in quella di domani, poi valori previsti in calo specie al nord e sulle regioni adriatiche con l’ingresso delle correnti settentrionali al posto di quelle meridionali. Anticiclone verso l’Europa settentrionale, troppo lontano per l’Italia dove la primavera si farà più movimentata. Si tratterà di un graduale peggioramento del tempo nel weekend con piogge di debole intensità per lo più sulle regioni tirreniche e al sud.

Meteo: graduale peggioramento del tempo nel weekend

Sotto la spinta di una profonda circolazione di bassa pressione in azione tra il nord-Africa e la penisola iberica e in progressivo avvicinamento all’Italia, torneranno le piogge in diverse regioni dell’Italia. Si inizierà già da oggi su Sardegna e regioni tirreniche centrali per poi procedere sul resto del meridione e al nord-ovest, asciutto e piuttosto mite invece sulle regioni adriatiche e su quelle settentrionali. Il clima non subirà sostanziali variazioni nonostante il peggioramento meteo con le correnti meridionali in quota sempre piuttosto calde e con un discreto carico di particelle di sabbia sospese nell’aria.