METEO – MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND con PIOGGIA, ACQUAZZONI e NEVE, ecco tutti i dettagli

Ritrovata stabilità sui settori nordoccidentali dopo i piovaschi di ieri

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono tornate quest’oggi ad essere migliori grazie ad un nuovo rinforzo del campo di Alta pressione di matrice azzorriana tutt’ora in auge che hanno respinto nella giornata di ieri le correnti di maltempo che hanno cercato di affondare verso il Mediterraneo centrale. Questo tentativo di affondo ha però portare delle pioviggini in particolare al nordovest, laddove comunque oggi si verifica un miglioramento.

Nebbie e foschie in Pianura Padana grazie all’Alta pressione

L'Alta pressione di matrice azzorriana che ci terrà compagnia ancora per una manciata di ore, porterà ancora condizioni di stabilità, ma porrà le basi anche per la formazione di fenomeni nebbiosi in particolare nelle aree maggiormente esposte a tale fenomenologia. La Pianura Padana è dunque quella che indubbiamente avrà a che fare con foschie e nebbie anche dense tra la notte e la mattina, mentre le stesse previsioni si possono fare per le vallate interne.

Maltempo in arrivo nel weekend a causa del transito di una flebile saccatura

A partire dalla giornata di domani venerdì 18 dicembre una flebile saccatura di origine atlantica affonderà sul Mediterraneo occidentale portando sì maltempo, ma senza fenomeni eccezionali o rilevanti. Nel suo spostarsi in direzione oriente investirà entro il prossimo fine settimana anche la nostra Penisola stando ai principali centri di calcolo. Anche qui sortirà qualche effetto con piogge e acquazzoni mediamente moderati, vediamo dove.