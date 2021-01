METEO – MALTEMPO in arrivo nelle PROSSIME ORE, ma ITALIA divisa in due tra NEVE a BASSA QUOTA e SCIROCCO

Torna il maltempo quest’oggi

Dopo un paio di giorni in cui il maltempo era rimasto prevalentemente alla larga dal nostro Paese, seppur con qualche eccezione in particolare in alcuni settori del centro-sud, nella giornata di oggi si assiste al ritorno dell’instabilità in grande stile, portata da una perturbazione sul Mediterraneo occidentale che sta causando bufere di neve anche a Madrid e che si sta rapidamente spostando verso oriente.

Il maltempo fin qui ha colpito buona parte del centro-sud

Vi è un quadro molto complesso dal punto di vista meteorologico sull’Italia, esposta quest’oggi ai venti di scirocco (almeno in quota) che hanno causato un sensibile rialzo termico sulle regioni meridionali e che hanno dunque innalzato la quota neve alle stelle non solo al sud, ma anche in parte del centro (in particolare Lazio), com’era evidente dal quadro previsionale di ieri. Nelle prossime ore la linea di demarcazione che divide il fronte di aria fredda preesistente e lo scirocco si alzerà ulteriormente.

Quota neve in risalita in alcuni settori del centro in serata, ma il maltempo si sposta al sud

Nelle prossime ore stando ai principali centri di calcolo, le condizioni meteo sulle regioni centrali andranno gradualmente migliorando, anche se non si escludono fenomeni residui tra Umbria e Marche, con una quota neve che si attesterà intorno ai 500/600 metri. La persistente ventilazione settentrionale al suolo comunque farà sì che le temperature in pianura rimarranno comunque piuttosto basse, ma con nessuna probabilità di fiocchi. Contestualmente, come vedremo nel prossimo paragrafo, un fronte perturbato interesserà le regioni meridionali.