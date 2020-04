METEO – MALTEMPO in atto in ITALIA, graduale miglioramento nelle prossime ore con PIOGGE residue, i dettagli

Sta per terminare un weekend in prevalenza stabile, con pochi ma presenti disturbi di maltempo

Andiamo ormai verso il tramonto di questo weekend, un fine settimana in cui è rientrata anche la Festa della Liberazione che cade come sappiamo ogni anno il 25 aprile. La giornata di ieri si potrebbe suddividere in due fasi dal punto di vista meteorologico: la prima parte piuttosto stabile, mentre nella seconda si è assistito ad un peggioramento sulla Sardegna meridionale grazie al carico umido di correnti instabili in scorrimento nei bassifondi del Mediterraneo, ma qualche pioggia ha successivamente interessato anche l’estremo nord Italia a causa della continua ondulazione del flusso atlantico sito in questo momento oltralpe.

Il tutto in un contesto termico sopra la media del periodo

Tutto quanto scritto in precedenza nella giornata di ieri sabato 25 aprile nonché Festa della Liberazione, si inserisce in un contesto termico comunque nettamente oltre la media del periodo, soprattutto in alcune zone delle regioni settentrionali. Questo poiché le massime ieri toccavano valori tipicamente primaverili superando però anche i +24/+25°C localmente sulla Pianura Padana. Nel resto del Paese invece, le temperature apparivano più contenute all’interno della media del periodo, generalmente toccando i +22/+23°C e in alcuni casi esse si dimostravano anche leggermente più basse.

Maltempo in atto sull’Italia questo pomeriggio

Avevamo scritto all’interno di un editoriale previsionale che la giornata di oggi, domenica 26 aprile sarebbe stata nettamente più instabile rispetto a quanto rinvenuto fino a quel momento ieri. E in effetti, satellite e radar meteorologici alla mano, sembra essere proprio così. Le piogge infatti accompagnate anche da attività temporalesca e localmente anche intense stanno riversandosi sulle zone interne della Sardegna. Il maltempo sferza anche sul versante tirrenico siciliano e sulle Alpi e Prealpi cuneesi, con accumuli comunque generalmente deboli o puntualmente moderati. Nelle prossime ore, come vedremo, i principali centri di calcolo propendono per un graduale miglioramento delle condizioni meteo.