METEO – MALTEMPO in diretta, ecco le zone INTERESSATE dalla PERTURBAZIONE, FREDDO E NEVICATE

Configurazione barica da maltempo, la situazione meteo sull’Italia

L’Italia si trova a metà del mese ad affrontare una perturbazione piuttosto insidiosa sul proprio territorio: al momento un vasto vortice depressionario è situato sull’Emilia Romagna, alimentato da aria più fredda proveniente dai quadranti nord-orientali; questa zona perturbata abbraccia gran parte dell’Europa centrale estendendosi fin sulla Spagna. Nelle prossime ore il centro di bassa pressione verrà trainato verso est a causa della discesa di una vasta saccatura estesa a nord della Scandinavia. Il peggioramento ha dato adito nella notte ad intense piogge specialmente sui settori Tirrenici della Penisola, a causa di estesi sistemi temporaleschi. Il nord Italia ha accumulato piogge abbastanza copiose con punte fino a 60 mm sull’Emilia Romagna. In serata le temperature incontreranno un nuovo calo termico diffuso, che sarà più marcato a partire dai settori occidentali.

Temperature in progressivo calo

Temperature basse su tutto il territorio, che stanno imperversando in queste ore e che caleranno da stasera ulteriormente: il peggioramento di stampo tardo-autunnale non ci risparmierà nemmeno in questa occasione grazie alle fredde correnti che scivoleranno dal sud della Francia andando ad abbracciare il bacino centrale del Mediterraneo. In serata le anomalie termiche saranno piuttosto pronunciate: sulla Sardegna le temperature potranno risultare più basse di 8°C rispetto alla media; sulle regioni Tirreniche ed in generale al centro-sud, le anomalie saranno negative di circa 4-6°C. Anche in questa occasione avremo valori minimi diffusi sotto i 10°C, tra i 12°C ed i 17°C sui settori costieri. Inoltre la neve tornerà anche sull’arco Alpino e sull’Appennino, grazie ad un moderato apporto di precipitazioni.

Maltempo in corso, dove e quando

Le piogge si sono manifestate in maniera copiosa sul nord Italia a partire dalla Liguria in estensione su Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Triveneto e Friuli Venezia Giulia. La Toscana al momento dopo le piogge notturne sui settori più settentrionali è priva di precipitazioni e nel corso del pomeriggio sarà bersagliata da nuovi impulsi temporaleschi in ingresso dal mare. Anche il centro-sud generalmente sarà interessato da piogge e temporali tuttavia in maniera più frammentata ed irregolare. La neve ha raggiunto alcune località dell’Appennino settentrionale come quelle del Cimone e dell’Abetone fin sui 1400-1500 metri circa. Anche sull’Appennino centrale sono attesi fenomeni nevosi, specialmente sui versanti esposti a ovest. Nel lungo termine la situazione meteo potrebbe mutare, grazie ad una rimonta anticiclonica.